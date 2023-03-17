英兒童性別認同診所調查觸目驚心 記者著書記錄籲反思 國際 18:17 2023/03/17 分享： 分享： 英國有幼兒園發出育兒指引，建議家長避免使用「美麗」或「公主」等字眼來讚美女童，以消除性別定型，卻引來不少家長批評指做法過於政化。適逢事件發生在英國唯一為未成年人士提供性別認同服務的診所GIDS正式關閉之時，令GIDS關閉的始末再度受到關注。 ... 【全新訂戶限定】$10訂閱指定計劃，即可飽覽三大頻道及電子書系列！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 撰文 : 李俊儀 欄名 : 國金好書 相關文章 英國預算案凍結入息稅門檻 料5年庫房增逾1.1萬億收入 2023/03/16 英國預算案凍結入息稅門檻 料5年庫房增逾1.1萬億收入 英首相府傳曾施壓BBC 疫情初避用「封城」 2023/03/15 英首相府傳曾施壓BBC 疫情初避用「封城」 特朗普宣傳新書 宣稱英女王曾擦佢鞋 2023/03/15 特朗普宣傳新書 宣稱英女王曾擦佢鞋 侯俊偉延長能源價格上限 擴大資助英國托兒服務 （第三版） 2023/03/15 侯俊偉延長能源價格上限 擴大資助英國托兒服務 （第三版） 名嘴捐出英女王生前愛車 籌善款助弱勢階層 2023/03/15 名嘴捐出英女王生前愛車 籌善款助弱勢階層 你可能感興趣 英國預算案凍結入息稅門檻 料5年庫房增逾1.1萬億收入 15:49 2023/03/16 英國預算案凍結入息稅門檻 料5年庫房增逾1.1萬億收入 英首相府傳曾施壓BBC 疫情初避用「封城」 15:15 2023/03/15 英首相府傳曾施壓BBC 疫情初避用「封城」 特朗普宣傳新書 宣稱英女王曾擦佢鞋 14:17 2023/03/15 特朗普宣傳新書 宣稱英女王曾擦佢鞋 最新專欄文章 人口老化嚴重 發達國怎應對？ 2023/03/11 人口老化嚴重 發達國怎應對？ 發達國怎應對人口老化？學者倡開放移民兼鼓勵生育 2023/03/10 發達國怎應對人口老化？學者倡開放移民兼鼓勵生育 科企濫收資料侵私隱 用戶要說不 2023/03/04 科企濫收資料侵私隱 用戶要說不 科技推出非無法逆轉 大眾需建立保護私隱意識 2023/03/03 科技推出非無法逆轉 大眾需建立保護私隱意識 俄烏戰事拖足一年 如何止戰？ 2023/02/25 俄烏戰事拖足一年 如何止戰？ 兒童健康 性別認同 同性戀 倫敦 英國