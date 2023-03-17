國企改革成今年主題 券商薦3大方向揀國企股

內地早前再提「中國特色估值體系」，「國企改革」顯然成為今年主題。三大電訊股作為「數字中國」和「國企改革」受惠的股份，率先上升。那麼，在國企改革仍然是「進行式」下，還可以如何選擇？華西證券點出3大方向，讓投資者在這個大主題下布局。

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3大方向布局「國企改革」

1）激勵機制

股權激勵+盈利改善：2019年以來上市央企實施股權激勵的次數明顯增多。股權激勵將核心員工利益和上市企業業績綁定，對公司經營具有正向促進作用。據華西證券統計，國有企業股東回報率（ROE）中位數在股權激勵授予當年、後一年呈現小幅度改善的趨勢；在授予股權激勵當年至後兩年，國企扣非淨利潤增速中位數均保持在16%以上。

2）優勢整合

重組整合+引入戰略投資者：政策明確表示持續用好重組整合這個重要抓手，加快國有資本布局優化和結構調整。下一階段中央企業重組整合聚焦於央地國企內部整合和產業化整合兩方面，關注裝備製造、檢驗檢測、醫藥健康、礦產資源、工程承包、煤電、清潔能源等領域的專業化整合機會。

3）穩定分紅

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