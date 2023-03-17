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中金：中國經濟復甦動力顯著

財金專欄 2023/03/17

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2023年1至2月經濟數據顯示，隨着疫情影響大幅減弱，經濟復甦動力明顯改善。對比周邊經濟體，中國在疫情政策大幅優化後，供給受影響較小，而需求修復速度略快。

從生產來看，服務業復甦較工業更快。從需求來看，

...

撰文 : 中金宏觀經濟研究團隊

欄名 : 名家觀點

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