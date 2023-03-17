中金：中國經濟復甦動力顯著 財金專欄 2023/03/17 分享： 分享： 2023年1至2月經濟數據顯示，隨着疫情影響大幅減弱，經濟復甦動力明顯改善。對比周邊經濟體，中國在疫情政策大幅優化後，供給受影響較小，而需求修復速度略快。 從生產來看，服務業復甦較工業更快。從需求來看， ... 【全新訂戶限定】$10訂閱指定計劃，即可飽覽三大頻道及電子書系列！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 撰文 : 中金宏觀經濟研究團隊 欄名 : 名家觀點 最新專欄文章 富達：利率接近見頂 新興市場吸引 2023/03/16 富達：利率接近見頂 新興市場吸引 瑞銀汪濤：信貸超預期 撑經濟復甦 2023/03/15 瑞銀汪濤：信貸超預期 撑經濟復甦 瑞信陶冬：美加息25點子機會高 2023/03/14 瑞信陶冬：美加息25點子機會高 施羅德Keith Wade：積極財策捲土重來 2023/03/10 施羅德Keith Wade：積極財策捲土重來 瑞士百達：中國經濟重啟 利好新興債券 2023/03/09 瑞士百達：中國經濟重啟 利好新興債券 疫情 中國 經濟 服務 零售 行業 地產 基建 PMI 家電