英國預算案 劍指人手荒 國際 22:10 2023/03/16 分享： 分享： 英國勞動力不足，企業請不到人，已不是甚麼新聞，2022年第四季英國職位空缺數量達115萬個，較疫前高42%，較金融海嘯後十年的平均水平高76%，最近失業率是3.7%。企業有生意無人手，填補勞動力缺口早已是社會共識，經過一輪討論，英國政府終於認真處理，新出爐的財政預算案多管齊下，劍指人手荒。 ... 【全新訂戶限定】$10訂閱指定計劃，即可飽覽三大頻道及電子書系列！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 撰文 : 林建忠 欄名 : 國金札記 相關文章 矽谷銀行出事 特朗普之過？ 2023/03/15 矽谷銀行出事 特朗普之過？ 南韓生育率包尾 重男輕女竟關事？ 2023/03/14 南韓生育率包尾 重男輕女竟關事？ 矽谷銀行掀恐慌 儲局宜放慢加息 2023/03/13 矽谷銀行掀恐慌 儲局宜放慢加息 美矽谷銀行倒下 金融海嘯重臨？ 2023/03/12 美矽谷銀行倒下 金融海嘯重臨？ 直播帶貨內地熾烈 移師美國水土不服 2023/03/09 直播帶貨內地熾烈 移師美國水土不服 你可能感興趣 矽谷銀行出事 特朗普之過？ 21:48 2023/03/15 矽谷銀行出事 特朗普之過？ 南韓生育率包尾 重男輕女竟關事？ 22:55 2023/03/14 南韓生育率包尾 重男輕女竟關事？ 矽谷銀行掀恐慌 儲局宜放慢加息 22:47 2023/03/13 矽谷銀行掀恐慌 儲局宜放慢加息 最新專欄文章 國金札記 - 矽谷銀行出事 特朗普之過？ 今日 矽谷銀行出事 特朗普之過？ 國金札記 - 南韓生育率包尾 重男輕女竟關事？ 2023/03/15 南韓生育率包尾 重男輕女竟關事？ 國金札記 - 矽谷銀行掀恐慌 儲局宜放慢加息 2023/03/14 矽谷銀行掀恐慌 儲局宜放慢加息 國金札記 - 美矽谷銀行倒下 金融海嘯重臨？ 2023/03/13 美矽谷銀行倒下 金融海嘯重臨？ 國金札記 - 直播帶貨內地熾熱 移師美國水土不服 2023/03/10 直播帶貨內地熾熱 移師美國水土不服 財政政策 侯俊偉 經濟 退休金 醫生 退休 歐盟 財政預算案 英國