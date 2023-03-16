英國預算案 劍指人手荒

英國勞動力不足，企業請不到人，已不是甚麼新聞，2022年第四季英國職位空缺數量達115萬個，較疫前高42%，較金融海嘯後十年的平均水平高76%，最近失業率是3.7%。企業有生意無人手，填補勞動力缺口早已是社會共識，經過一輪討論，英國政府終於認真處理，新出爐的財政預算案多管齊下，劍指人手荒。

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