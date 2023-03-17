預測PE6倍 平保被低估 財金專欄 2023/03/17 分享： 分享： 港股昨日下跌，後向易跌難升，但大市調整給予撈貨機會。如中國平安保險（02318）盈利雖然三年跌，但今年盈利可以恢復增長，預測PE和預測息率分別有6倍和6厘，集團高管更表示股價被低估，平保未來具有很高投 ... 【全新訂戶限定】$10訂閱指定計劃，即可飽覽三大頻道及電子書系列！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 撰文 : 余少文 欄名 : 中字股實力談 最新專欄文章 中字股實力談 - 連環雷陣鋪開 港股見招拆招（第四版） 2023/03/16 連環雷陣鋪開 港股見招拆招（第四版） 中字股實力談 - 高增長持續 京東大平賣 2023/03/16 高增長持續 京東大平賣 中字股實力談 - 股市充斥真假陷阱 港股美息輪流玩（第五版） 2023/03/15 股市充斥真假陷阱 港股美息輪流玩（第五版） 中字股實力談 - 金價轉強勢 招金追落後 2023/03/15 金價轉強勢 招金追落後 中字股實力談 - 港股192危危乎 僅金股靠得住？（第五版） 2023/03/14 港股192危危乎 僅金股靠得住？（第五版） 每股盈利 每股派息 每股資產淨值 市帳率 市盈率 內含價值 新業務價值 中國 美國 港股