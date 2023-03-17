  • 21°C
香港時間 : 2023317日 (週五) 02:07
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 美國大選 疫苗 中美關係 新盤
趨勢

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

預測PE6倍 平保被低估

財金專欄 2023/03/17

分享：

分享：

港股昨日下跌，後向易跌難升，但大市調整給予撈貨機會。如中國平安保險（02318）盈利雖然三年跌，但今年盈利可以恢復增長，預測PE和預測息率分別有6倍和6厘，集團高管更表示股價被低估，平保未來具有很高投

...

撰文 : 余少文

欄名 : 中字股實力談

最新專欄文章

中字股實力談 - 連環雷陣鋪開 港股見招拆招（第四版）
2023/03/16
連環雷陣鋪開 港股見招拆招（第四版）
中字股實力談 - 高增長持續 京東大平賣
2023/03/16
高增長持續 京東大平賣
中字股實力談 - 股市充斥真假陷阱 港股美息輪流玩（第五版）
2023/03/15
股市充斥真假陷阱 港股美息輪流玩（第五版）
中字股實力談 - 金價轉強勢 招金追落後
2023/03/15
金價轉強勢 招金追落後
中字股實力談 - 港股192危危乎 僅金股靠得住？（第五版）
2023/03/14
港股192危危乎 僅金股靠得住？（第五版）
每股盈利 每股派息 每股資產淨值 市帳率 市盈率 內含價值 新業務價值 中國 美國 港股

上一篇文章

港澳辦變革 知情人士揭來龍去脈

下一篇文章

升破50周綫 中廣核看2.2元
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

疫後經濟穩復甦 乘勢出拳振消費
疫後經濟穩復甦 乘勢出拳振消費
國金札記 - 矽谷銀行出事 特朗普之過？
矽谷銀行出事 特朗普之過？
國情知聞 - 中國經濟 有無通縮之憂？
中國經濟 有無通縮之憂？
有政戲 - 中央開新局 港政商界爭相上京
中央開新局 港政商界爭相上京
選股情報 - 2023年3月16日
2023年3月16日
中字股實力談 - 高增長持續 京東大平賣
高增長持續 京東大平賣