預測PE6倍 平保被低估

港股昨日下跌，後向易跌難升，但大市調整給予撈貨機會。如中國平安保險（02318）盈利雖然三年跌，但今年盈利可以恢復增長，預測PE和預測息率分別有6倍和6厘，集團高管更表示股價被低估，平保未來具有很高投

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