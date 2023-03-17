樓市大病初癒 需時慢慢調理 地產 14:00 2023/03/17 分享： 分享： ▲ 飛揚首批88伙低市價推。(右)長實執行董事趙國雄及(左)長實營業部助理首席經理楊桂玲, 新盤市場氣氛轉旺，本月一手成交量已錄逾1,160宗，較2月增近3成，有力挑戰去年8月錄逾2,000宗的高位，同時也錄得多宗大額成交，可謂有價有市；惟昨日開價的屯門飛揚第2期，卻以低市價出擊，甚至低同系第1期價格逾1成，從發展商開價依然忍手，可見現時樓市離全面復甦，尚要一段時間。 ... 【全新訂戶限定】$10訂閱指定計劃，即可飽覽三大頻道及電子書系列！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 撰文 : 唐榮 欄名 : 專家樓論 相關文章 三大數據顯示新盤重回正軌 2023/02/24 三大數據顯示新盤重回正軌 新盤先住後付去庫存 2023/02/28 新盤先住後付去庫存 新盤延推+落成高峰 樓價怎麼走? 2023/03/03 新盤延推+落成高峰 樓價怎麼走? 新盤復常路漫長 2023/03/06 新盤復常路漫長 新盤連環推 二手陷捱打局面 2023/03/08 新盤連環推 二手陷捱打局面 你可能感興趣 三大數據顯示新盤重回正軌 12:00 2023/02/24 三大數據顯示新盤重回正軌 新盤先住後付去庫存 01:00 2023/02/28 新盤先住後付去庫存 新盤延推+落成高峰 樓價怎麼走? 14:00 2023/03/03 新盤延推+落成高峰 樓價怎麼走? 最新專欄文章 專家樓論 - 一個人住舒服啲？ 今日 一個人住舒服啲？ 專家樓論 - 大屋苑大價成交 超實力用家入市 2023/03/16 大屋苑大價成交 超實力用家入市 專家樓論 - 估價上升 帶來三大推動作用 2023/03/15 估價上升 帶來三大推動作用 專家樓論 - 青年住房 漫漫長路 2023/03/15 青年住房 漫漫長路 專家樓論 - 潛在需求 萬宗「高才通」 2023/03/14 潛在需求 萬宗「高才通」 香港物業 一手市場 飛揚2期 成交 加息 發展商