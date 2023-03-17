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樓市大病初癒 需時慢慢調理

地產 14:00 2023/03/17

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飛揚首批88伙低市價推。(右)長實執行董事趙國雄及(左)長實營業部助理首席經理楊桂玲,

新盤市場氣氛轉旺，本月一手成交量已錄逾1,160宗，較2月增近3成，有力挑戰去年8月錄逾2,000宗的高位，同時也錄得多宗大額成交，可謂有價有市；惟昨日開價的屯門飛揚第2期，卻以低市價出擊，甚至低同系第1期價格逾1成，從發展商開價依然忍手，可見現時樓市離全面復甦，尚要一段時間。

...

撰文 : 唐榮

欄名 : 專家樓論

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