港澳辦變革 知情人士揭來龍去脈 財金專欄 2023/03/17 分享： 分享： 港人熟悉的國務院港澳辦公室，繼去年2月升格之後，昨日迎來更重大的改革，變成由黨中央直接領導。這意味甚麼？接近中央消息人士表示，這反映中央更重視港澳工作，港澳辦並無取消，只是多了一塊牌子「中央港澳工作辦 ... 【全新訂戶限定】$10訂閱指定計劃，即可飽覽三大頻道及電子書系列！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 撰文 : 傅流螢 欄名 : 有政戲 最新專欄文章 有政戲 - 中央開新局 港政商界爭相上京 2023/03/16 中央開新局 港政商界爭相上京 有政戲 - 李慧琼的選擇題 身兼5職如何取捨？ 2023/03/15 李慧琼的選擇題 身兼5職如何取捨？ 有政戲 - 港府下周開壇 搶家族辦公室「肥肉」 2023/03/14 港府下周開壇 搶家族辦公室「肥肉」 有政戲 - 李強丁薛祥上位 對港有何啟示 2023/03/13 李強丁薛祥上位 對港有何啟示 有政戲 - 發展局派定心丸 啟德地下街「無走數」 2023/03/10 發展局派定心丸 啟德地下街「無走數」 中國 香港 政治 台灣 一國兩制 中共中央政治局 國務院台灣事務辦公室