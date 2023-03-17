港澳辦變革 知情人士揭來龍去脈

港人熟悉的國務院港澳辦公室，繼去年2月升格之後，昨日迎來更重大的改革，變成由黨中央直接領導。這意味甚麼？接近中央消息人士表示，這反映中央更重視港澳工作，港澳辦並無取消，只是多了一塊牌子「中央港澳工作辦

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