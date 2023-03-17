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不懼風雷急 悶聲發大財！

財金專欄 02:30 2023/03/17

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美國的銀行風潮波及歐洲，去年業績差劣的瑞士大銀行瑞信被大股東沙特國家銀行「棄養」進一步大跌，令歐美的銀行股出現新一輪下跌，而各地股市則跟随玩過山車。由於周三晚上歐股大跌逾3%及美股又挨沽，周四亞太區股

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撰文 : 曾廣標

欄名 : 投資坐標

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