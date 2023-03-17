不懼風雷急 悶聲發大財！

美國的銀行風潮波及歐洲，去年業績差劣的瑞士大銀行瑞信被大股東沙特國家銀行「棄養」進一步大跌，令歐美的銀行股出現新一輪下跌，而各地股市則跟随玩過山車。由於周三晚上歐股大跌逾3%及美股又挨沽，周四亞太區股

...