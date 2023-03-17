不懼風雷急 悶聲發大財！ 財金專欄 02:30 2023/03/17 分享： 分享： 美國的銀行風潮波及歐洲，去年業績差劣的瑞士大銀行瑞信被大股東沙特國家銀行「棄養」進一步大跌，令歐美的銀行股出現新一輪下跌，而各地股市則跟随玩過山車。由於周三晚上歐股大跌逾3%及美股又挨沽，周四亞太區股 ... 【全新訂戶限定】$10訂閱指定計劃，即可飽覽三大頻道及電子書系列！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 撰文 : 曾廣標 欄名 : 投資坐標 最新專欄文章 投資坐標 - 一帶一路倡議得道多助！ 2023/03/15 一帶一路倡議得道多助！ 投資坐標 - 我們這邊的風景線較好！ 2023/03/14 我們這邊的風景線較好！ 投資坐標 - 「抗疫股」發盈喜後又如何？ 2023/03/10 「抗疫股」發盈喜後又如何？ 投資坐標 - 「兩座大山」誰怕誰？ 2023/03/08 「兩座大山」誰怕誰？ 投資坐標 - 壞消息之外的好消息！ 2023/03/03 壞消息之外的好消息！ 登輝控股（01692） 利華控股集團（01346） 鴻興印刷（00450） 美股 股票 港股 盈喜 宏觀分析 個股分析 東方表行（00398）