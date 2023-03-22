議息結果即將公布 鮑威爾會防風險還是抗通脹？

聯儲局將於周四公布利率決議，在通脹高企和風險頻出之間，聯儲局會如何選擇令市場矚目。

自2022年3月進入加息周期以來，聯儲局已累計加息4.5厘，但美國通脹水平仍居高不下。美國勞工部3月14日公布的數據顯示，今年2月美國消費者價格指數與去年同期相比升6%，升幅僅較1月收窄0.4個百分點。而瑞信危機及美國矽谷銀行倒閉引發的骨牌效應，一度令市場押注聯儲局會暫停加息。

不過，早在3月8日鮑威爾在國會發言後，3月份加息0.5厘還板上釘釘，且終端利率去到了5.75厘以上，短短幾天，押注3月加息0.5厘機率就降至零，且大規模押注到年底之前聯儲局將會轉向減息。

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就2月美國通脹數據看，雖然放緩，但仍遠高於聯儲局2%的目標。如果聯儲局停止加息，通脹或繼續高企，但如果繼續大幅加息，則可能會令更多銀行，特別是中小銀行爆發流動性風險，因此3月的會議，聯儲局將要在防風險和壓通脹之間做出平衡。

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