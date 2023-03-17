雷曼翻版再現？瑞信危機+矽銀事件 9問9答

美國矽谷銀行突然倒閉，掀起新一浪銀行業金融風暴。瑞信其後在年報自揭內部監控具重大缺陷，令市場憂慮該行同現擠提潮，恐引發金融海嘯的雷曼事件再現。

同時，瑞信最大股東沙特阿拉伯國家銀行稱，絕不向瑞信提供更多援助，市場視為「大股東拒絕進一步注資」令瑞信危機爆發，3月15日曾急瀉逾2成，瑞士政府及金融監管部門宣布，將在必要時給予瑞信流動性支持。

1.為何大股東沙特國家銀行「不肯」救瑞信？

銀行骨牌倒 大股東「不肯」救瑞信？

2.瑞士政府搵「白武士」救瑞信？瑞銀SAY NO？

彭博引述消息指，瑞士政府計劃促成瑞銀UBS及瑞信Credit Suisse兩家金融機構合併，但瑞銀及瑞信均表明反對。消息稱，瑞銀傾向專注於其以財富為中心的策略，並不願承擔瑞信的風險。

瑞銀及瑞信各有考慮

3.瑞信要拆骨，或被收購，然後再上市？

摩通發表報告稱，「維持現狀不再是一種選擇」，認為瑞銀UBS或收購瑞信，收購後或分拆價值價值100億瑞士法郎的瑞士銀行業務上市。

沙盤推演 瑞信三大潛在結局

4.繼矽銀及瑞信危機後，下一間輪到誰？

矽銀、瑞信是銀行業一員，事件目前留在銀行板塊內，不過，一度痛失4成的嘉信理財，則是券商板塊。

嘉信閃跌4成 恐歐美金融風波未完

5.瑞信出事，香港有無事？聽吓證監會點講

香港證監會發言人指，正密切關注形勢發展，以評估對香港市場的影響，也會與其他金融監管機構及港交所 （00388） 保持密切溝通。

證監會：密切關注瑞信形勢發展以評估影響

6.名家點睇瑞信事件？

「無巧不成書，瑞信的董事長叫『雷曼』，和雷曼銀行的雷曼一模一樣……」現職對冲基金GROW思睿首席經濟學家的洪灝，娓娓道來瑞信風波......

瑞信董事長叫「雷曼」 洪灝評瑞信事件

7.矽谷銀行出事 特朗普之過？

矽谷銀行（SVB）倒閉後，美國政界焦點放在「獵巫」，民主黨矛頭直指特朗普（Donald Trump）政府。

矽銀出事 特朗普之過？

8.美聯儲加息 會被銀行事件綁架嗎？

平安證券指，當下相對更值得參考的歷史時期，是1980年代美國通脹高企、經濟或將步入美國聯儲局人為「製造」的衰退中。

美息會被銀行事件綁架嗎？

著名經濟學家任澤平認為，貨幣超發帶來高通脹，稀釋居民購買力。同時，為了抑制高通脹，美國加息，帶來強美元周期，全球買單。

任澤平：美聯儲為矽銀儲戶兜底

9.矽銀事件後 券商有何高見？

建銀國際認為，雖然市場可能在事件結束之後鬆口氣，但後續拖累市場的因素仍然存在。

建銀：趁反彈調整倉位

編輯：鄭耀宗

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