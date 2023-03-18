無盈收企業 修例可上市 利港中資券商

港交所 （0388） 修改主板上市規則，容許無收入、無盈利但有規模及價值的科技公司來港上市。對於港交所的上市規則改革，評級機構惠誉認為，將利好在港中資券商，在港中資券商股票承銷業務的市佔率有望提升。

港交所修改主板上市規則，以聚焦新能源及新材料等多個產業，配合全球數碼化趨勢，擴大上市公司資源，讓更多公司利用香港的平台融資，建立金融產業鏈。

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中港市場愈來愈緊密

惠譽認為，基於中國內地和香港資本市場之間愈來愈緊密的互通互聯，以及在港證券公司內地母公司已建立起的客戶關係，這些中資券商較其境外及香港本土同業公司更有可能自新上市規則中受益。

新規則將夯實香港作為中國內地企業重要境外融資管道的地位，並吸引更多公司赴港上市。這一前景將為香港證券子公司對其內地母公司的戰略重要性提供支撐，並可能影響惠譽對母公司提供支援意願強弱的評估。不過，中資企業在香港股本市場的勢力不斷擴大亦會造成市場更高的集中度，以及透過中國內地經濟傳導過來的對市場波動的敏感性。

鑒於此，近年來港交所已成為眾多內資企業上市融資的優先選擇市場之一。截至2022年末，赴港上市的內資企業數量升至1,409家，佔上市公司總數的54%，較十年前的47%有所提升。同時，內資企業已成為港交所市值及日均成交量的中堅力量。

新規則將激發內地科企赴港上市

惠譽預期，修訂後的上市規則將進一步激發內地科技企業赴港上市的熱情，尤其是在中美兩國地緣政治局勢持續緊張的環境下。在美上市的中國企業數量從2022年9月末的262家下降到2023年1月末的252家。在亞太區另外一個主要的上市目的地&mdash；&mdash；新加坡交易所，來自中國內地的上市企業在上市企業總量中的占比亦從2012年的19%跌至10%。

惠譽認為，上述舉措將繼續提振在港中資券商的股票承銷市占率，延續其最近幾年的勢頭。惠譽認為，港交所的上市新規鼓勵了特專科技公司赴港上市，同時也為主打新經濟概念的高增長但規模較小且尚無亮眼盈利記錄的內地企業提供了融資契機。

新規或使在港中資券商的相對優勢得以發揮。這些公司擔任主承銷商的交易單數占比遠遠高於其在總承銷額中的占比，這意味著它們在承銷較小型IPO交易方面更具優勢。儘管如此，由於新的目標細分市場或具較大波動性，因此會導致券商和其他市場參與者面臨更大風險。

報告來源：惠譽

編輯：錢家鋒

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