贛鋒估值低 短綫走一轉 財金專欄 2023/03/18 分享： 分享： 港股昨日走高，北水連續八日淨流入，人民銀行突然下調0.25個百分點存款準備金率，明顯中央要催谷消費，地方政府亦接連出手谷消費，新能源汽車是焦點，有助提振鋰電池需求，贛鋒鋰業（01772）今年盈利會放緩 ... 【全新訂戶限定】$10訂閱指定計劃，即可飽覽三大頻道及電子書系列！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 撰文 : 余少文 欄名 : 中字股實力談 最新專欄文章 中字股實力談 - 港股反轉呈加速玩法 人行降準撑起大市（第五版） 2023/03/17 港股反轉呈加速玩法 人行降準撑起大市（第五版） 中字股實力談 - 預測PE6倍 平保被低估 2023/03/17 預測PE6倍 平保被低估 中字股實力談 - 連環雷陣鋪開 港股見招拆招（第四版） 2023/03/16 連環雷陣鋪開 港股見招拆招（第四版） 中字股實力談 - 高增長持續 京東大平賣 2023/03/16 高增長持續 京東大平賣 中字股實力談 - 股市充斥真假陷阱 港股美息輪流玩（第五版） 2023/03/15 股市充斥真假陷阱 港股美息輪流玩（第五版） 每股盈利 每股資產淨值 市盈率 中國人民銀行 存款準備金比率 新能源汽車銷量 贛鋒鋰業（01772） 新能源 人民幣 板塊