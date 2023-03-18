贛鋒估值低 短綫走一轉

港股昨日走高，北水連續八日淨流入，人民銀行突然下調0.25個百分點存款準備金率，明顯中央要催谷消費，地方政府亦接連出手谷消費，新能源汽車是焦點，有助提振鋰電池需求，贛鋒鋰業（01772）今年盈利會放緩

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