富蘭克林鄧普頓：經濟長期仍富韌性 避免經濟顯著縮減

相對於過去近40年的歷史周期，聯儲局的加息步調變得更為頻密。在2月1日加息25個基點前，聯儲局在2022年共加息425個基點。

我們認為開始減息或言之尚早，因為即使在增速放緩和通脹的大環境下，經濟仍表現良好。聯儲局主席鮑威爾多次釋放繼續加息的訊號，聯儲局將實現其穩定價格的目標，為美國經濟的發展奠定基礎。數據顯示經濟於長期仍相對富有韌性，相信可避免經濟活動顯著縮減。

固定收益

回顧疫情對利率的影響，隨著聯儲局降息至0，美國2年期國債收益率呈現出與聯邦基金利率存在較高的關聯性。美國10年期國債收益率在2020年觸底後於2021年回升，在聯儲局去年3月開始加息前的兩年處於良好水平，亦因而令市場認為聯儲局對通脹的反應有所滯後。

隨後，聯儲局加息75個基點開啟了激進的加息步伐。在去年年中，2年期和10年期收益率倒掛對市場預測經濟活動衰退發揮了重要的作用，為風險資產帶來了壓力。

隨著收益率開始回升，優質固定收益的投資機會有所擴大。從企業債來看，投資級企業債的平均價格已大幅下挫。

回到去年夏天收益率觸底時，投資級債券的平均價格為117美元，高於面值17個基點，反映了極高的溢價。相反，在去年10月則跌至84美元的低位。

因此，在此期間，企業債的收益大幅下挫。我們認為，去年下半年的企業債投資機會相對於過去數十年更具吸引力。我們將繼續關注固定收益市場，以物色較面值存在顯著折讓的投資機會。

股票收益展望

首先，值得注意的是，股票收益的預測將會減弱。分析今年的預測，標普500指數企業在去年夏天的收益為每股250美元。 結合去年的收益資料後，股票收益率或將接近每股220美元。我們認為收益和利潤率均將報低。然而，部分公司持續具有抗壓性和良好的股票表現。

根據我們的分析，2023年與2022年的走勢似乎大相徑庭，雖然企業於年初收益增長強勁，但在往後的時間則有所減弱。

在去年，宏觀經濟和利率走勢導致估值重挫，從去年的市盈率顯然易見。相反，我們認為今年將看到更多企業努力證明其在經濟下行的環境下仍能保持發展。

無論美國會否進入衰退，對於企業來說，營運效率和維持利潤率將至關重要。我們將繼續發掘具最佳升值潛力的公司的投資機會。

最後，我們認為通脹的長期風險、貨幣政策正常化和增長放緩的可能性促使投資者在今投資於固定收益和股票時必須保持審慎。

作者：富蘭克林鄧普頓入息投資投資總監Ed Perks

...