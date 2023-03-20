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黃國英：「中字股」變牛市 有人接受唔到

財金猛人追蹤 07:12 2023/03/20

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恒指自1月底見22700點的高位後，反覆回落至19000點水平。對於港股後市的看法，人稱「英SIR」的本地著名基金經理黃國英在接受《Money Times》專訪時表示，民企科網股和國企股的分水嶺在2月開始出現，相信今年的投資大方向是「國進民退」。

他續指：「科技股只係炒正常化，但國企係有可持續的上行空間，國企股正由好低的估值修正緊」。

「2月到而家，國企股升到爆機，但民企股就不斷跌，大家的諗法仍然係覺得國企效率唔高，所以唔睇好。啲人始終接受唔到中字股變咗牛市，科網股變咗熊市。」

黃國英指出：「就算大市勁跌，國企股都係無事，投資主題已經轉咗，除咗少數民企股之外，其他都係得個炒字。」

他認為，在地方政府好難單靠賣地去維持收入的時候，就要賣資產，「如果資產PE只有3、4倍，好難賣，所以會齊心合力，做返好個樣，炒高國有資產的價值，估值起碼上返10幾倍先賣。」

 

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為何民企會褪色？黃國英解釋指，在恒大 （03333） 超高槓桿借錢、螞蟻集團以超高槓桿放貸之後，中國政府意識到需要限制民企的勢力，以免他們過度壯大，因會影響到中國經濟的運行規律。

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撰文 : 陳紫瑩 Money Times

欄名 : MT專訪

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