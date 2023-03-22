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黃國英評滙豐 領展 港鐵（附券商目標價）

財金猛人追蹤 08:00 2023/03/22

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人稱「英sir」的黃國英在接受《MoneyTimes》專訪時，分別點評3隻受港人喜愛的熱門股：滙豐 （00005） 、領展 （00823） 和港鐵 （00066）

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滙豐：矽谷銀行（SVB）事件對香港影響不大，一般市民都沒有要去銀行提款的想法，不會在香港出現火燒連環船的情況。但投資而言，黃國英認為銀行股比較失色，

「如果要就揀Best of the best（最優秀的），香港咪只係買滙豐就算，你買XLF都會輸到你瞓喺到」。

不過，資產質素存在不確定性，所以他認為滙豐不太可能回到之前的高位，「想炒作的話就無謂，但若想令投資組合更多元化，我覺得OK。」

滙豐早前以象徵式1英鎊收購矽谷銀行英國子公司。黃國英認為，「本身大家（業務）都不相關，雖然存在太確定性，但有得博。在一個可控的環境下做，算是逆周期操作。」

    點擊圖片放大

 

領展：簡單而言，黃國英表示，如果投資者想贏一點錢，而又有耐性的話，領展買得過。他解釋，領展供股，股東一起供股的話，即大家一起稀釋股權，並不會太「蝕章」，

「租金不會因為供股忽然跌3成，現金流亦不會有大變化，對長期投資者而言，基本因素並無改變。」

因此......

 

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...

撰文 : 林斯凱 MoneyTimes

欄名 : MT專訪

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