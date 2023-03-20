價格戰累汽車股 4月成停戰關鍵

特斯拉1月6日對Model 3和Model Y兩款國產車型進行大幅度降價，掀起了2023年新能源汽車減價戰，迫使一眾對手跟隨。

直到3月6日，湖北省政府與東風集團 （00489） 旗下多個燃油車品牌推出高額政企補貼，標誌住減價戰的戰火蔓延至傳統燃油車企，不利板塊整體表現。投資者宜靜待價格戰消退後，再部署能生存下來的優質車企。

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內地車市陷入價格戰後，不論新能源車企及傳統車企，股價均全綫下挫，因為覆巢之下難有完卵，除了企業利潤全面被擠壓，也會導致市場氣氛轉弱。摩根士丹利指出，價格戰全面爆發會使消費者轉向觀望，等待車企推出更多減價及優惠，從而減少現階段下單的意慾。

換句話說，價格戰會使內地汽車的需求價格彈性（Demand price elasticity）減弱，即同一幅度的減價，能夠提升的銷量減少。這會導致原本3月應該發生，汽車銷量及新增定單的回升難以發生。

既然價格戰弊多於利，那麼汽車股板塊後市的進場時機自然要待到停戰之後，而包括摩根士丹利、野村在內的多間大行，均認為4月是市場需要關注的第一個時間點，主要受惠上海車展期內舉行，各車企集中推出新車型，同時舊車型經歷減價戰後庫存壓力有所減少。

摩根士丹利指出，4月內地宜出現良好的汽車批發、零售銷售復甦，同時車企反映其訂單狀況良好，才能重塑市場信心，並助價格戰步向終局。

傳統車企處極不利位置

2022年內地購車需求提前釋放，造成2023年車市面對燃油車的購置稅優惠政策，及新能源汽車補貼政策退出，市場表現開局偏弱。據中汽協數據顯示，1至2月內地乘用車銷量僅312.1萬輛，按年下降15.2%。同期的新能源汽車銷量93.3萬輛，按年增長20.8%，增速也較去年接近100%的明顯放緩。

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燃油車被迫加入減價戰局，是多項因素聯合迫逼的結果。招商證券指出，2022年的購置稅補貼政策令燃油車消費需求被透支之餘，由於「國6B碳排放標準」將於今年7月1日後全面實施，導致即將不符合標準的舊款燃油車，特別是高庫存的弱勢合資品牌清庫存時間提前，加大市場價格波動。

除上述近因外，新能源車對燃油車替代加速，今年燃油車市場份額持續收縮，是迫使燃油車割價求售的深層原因。本輪降價幅度大的燃油車以售價10萬至25萬元之間的弱勢合資品牌為主，因為同價位愈來愈多新能源車型可供選擇。特別是新能源龍頭比亞迪 （01211） ，是今年推出秦 PLUS DM i 2023冠軍版，起售價不足10萬元，對合資品牌經濟性燃油車形成很大的殺傷力。

價格戰是戰爭，自然會出現勝負雙方，投資者後市仍欲部署汽車板塊，就必須要避開殘兵敗將。有些人可能以為，是次價格戰是由財雄勢大的特斯拉及比亞迪勝出，蔚來 （09866） 、小鵬汽車 （09868） 等賺錢能力偏弱的「造車新勢力」則是輸家。

不過，是次價格戰並非完全是新能源車企之間的「內卷」，更多是傳統燃油車遭受新能源車的全面擠壓。捕捉板塊勝者，目光要放大，不單單看今輪價格戰中各企利潤削弱多少，更要留意誰會在持續的競爭中自市場敗退，誰又能存活到最後。

招商證券從重到輕排序價格戰受害者：

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