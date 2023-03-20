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普徠仕：增中國股票配置 提升投資回報潛力

財金專欄 07:19 2023/03/20

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中國經濟在過去幾十年高速增長，其股票市場亦持續發展，至今已成為全球第二大股票市場。然而，短期利淡消息仍會影響投資者對中國股票的長綫觀點。

我們認為，投資者在投資新興市場股票時，應考慮配置中國股票，以提升回報潛力。

過去10年，中國經濟已經超過大多數主要經濟體，對全球國GDP貢獻由2010年的9%增至2022年的19% ，超越日本成為世界第二大經濟體。

中國股票比重仍低

雖然全球經濟前景仍不明朗，但我們認為中國的前景相對亮麗，即使增速將會放緩，但仍將繼續增長。以中國經濟和股市的規模來看，中國在MSCI旗下股票指數中的權重明顯偏低。

中國股市的整體規模不容忽視，其市值及交易量位列全球第二。可投資的領域持續擴大，市場准入亦持續改善，現已成為規模較大、流動性較强及充滿活力的投資領域，並具備各種全新、創新及顛覆性的企業。

有助分散投資風險

雖然較高的經濟增長經常被視為投資中國的主要原因，但我們認為，中國股票的真正吸引力源於其分散投資的優勢，這將有助於增强整體股票投資組合的回報潛力。

    點擊圖片放大

中國股市與其他主要股票市場的相關性較低，加上中國的商業周期與其他各國不同，亦反映其有望帶來分散投資風險的效果。

指數集中於大型股

若我們研究根據市值加權的MSCI中國指數，可以看出指數集中於較大型的公司。在中國股市逾6,000家公司中，規模最大的71家公司在MSCI中國指數中的權重超過5成。

但是，在中國這個充滿活力的市場中，更有潛力帶來超額收益的機遇，來自有望成為未來贏家的公司，而這些公司往往並非超大型股，因此往往會被投資者忽略。透過精挑細選中小型股，亦能受惠於各種驅動中國經濟增長的利好因素。

另外，相對於耳熟能詳的超大型股，投資者對更廣泛的中國股票缺乏深入研究，而A股市場主要由國内散戶主導，零售投資者參與度較高，導致市場較低效，但卻為具備豐富經驗的主動型投資者帶來廣闊的投資空間。

總而言之，中國股市的市值位居全球第二，但在廣泛的市場指數中缺乏代表性。

我們認為，增加新興市場投資組合中對中國股票的配置，能充分利用中國的經濟主導地位的影響，有望帶來吸引的分散投資效果以及超額收益機遇，有助於改善長綫投資回報潛力。

作者：普徠仕亞太區多元資產解決方案主管Thomas Poullaouec

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撰文 : Thomas Poullaouec 普徠仕亞太區多元資產解決方案主管

欄名 : 基金專欄

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