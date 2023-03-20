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歐洲在挑戰美國加息能力

財金專欄 2023/03/20

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本周重點看周四聯儲局議息會，看該局會否暗示加息周期見頂。

歐洲上周雖爆出金融事故，但無阻歐央行上周四（16日）議息會後宣布加息50基點，把其官方息率推上3厘水平。

明顯歐央行是要以行動告訴市場其對捍衛通脹

...

撰文 : 溫灼培 恒生銀行首席市場策略員

欄名 : 外滙偵察站

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