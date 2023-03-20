歐洲在挑戰美國加息能力 財金專欄 2023/03/20 分享： 分享： 本周重點看周四聯儲局議息會，看該局會否暗示加息周期見頂。 歐洲上周雖爆出金融事故，但無阻歐央行上周四（16日）議息會後宣布加息50基點，把其官方息率推上3厘水平。 明顯歐央行是要以行動告訴市場其對捍衛通脹 ... 【全新訂戶限定】$10訂閱指定計劃，即可飽覽三大頻道及電子書系列！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 撰文 : 溫灼培 恒生銀行首席市場策略員 欄名 : 外滙偵察站 相關文章 歐元有機攀上1.09 今日 歐元有機攀上1.09 英鎊料短期重上1.23 今日 英鎊料短期重上1.23 日圓目標128 今日 日圓目標128 澳元支持位65.5美仙 今日 澳元支持位65.5美仙 紐元挑戰64美仙 今日 紐元挑戰64美仙 你可能感興趣 歐元有機攀上1.09 今日 01:00 歐元有機攀上1.09 英鎊料短期重上1.23 今日 01:00 英鎊料短期重上1.23 日圓目標128 今日 01:00 日圓目標128 最新專欄文章 加元繼續穩守1.39 今日 加元繼續穩守1.39 紐元挑戰64美仙 今日 紐元挑戰64美仙 澳元支持位65.5美仙 今日 澳元支持位65.5美仙 日圓目標128 今日 日圓目標128 英鎊料短期重上1.23 今日 英鎊料短期重上1.23 中國 經濟 美國 美元 英國 銀行 通脹 金融 加息 日本