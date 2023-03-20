歐元有機攀上1.09

於上周歐央行議息會，行長拉加德已表明其對加息捍衛通脹意向。由於美息現處15年高位4.75厘，是一個相當高水平，加上近期美國接連爆出金融事故，倘本周聯儲局一旦停加息，或加息後暗示減息周期快來臨，提防美元

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