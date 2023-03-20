  • 20°C
香港時間 : 2023320日 (週一) 02:40
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 美國大選 疫苗 中美關係 新盤
趨勢

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

歐元有機攀上1.09

財金專欄 2023/03/20

分享：

分享：

於上周歐央行議息會，行長拉加德已表明其對加息捍衛通脹意向。由於美息現處15年高位4.75厘，是一個相當高水平，加上近期美國接連爆出金融事故，倘本周聯儲局一旦停加息，或加息後暗示減息周期快來臨，提防美元

...

撰文 : 溫灼培 恒生銀行首席市場策略員

欄名 : 外滙偵察站

相關文章

歐洲在挑戰美國加息能力
今日
歐洲在挑戰美國加息能力
英鎊料短期重上1.23
今日
英鎊料短期重上1.23
日圓目標128
今日
日圓目標128
澳元支持位65.5美仙
今日
澳元支持位65.5美仙
紐元挑戰64美仙
今日
紐元挑戰64美仙

你可能感興趣

歐洲在挑戰美國加息能力
今日 01:00
歐洲在挑戰美國加息能力
英鎊料短期重上1.23
今日 01:00
英鎊料短期重上1.23
日圓目標128
今日 01:00
日圓目標128

最新專欄文章

加元繼續穩守1.39
今日
加元繼續穩守1.39
紐元挑戰64美仙
今日
紐元挑戰64美仙
澳元支持位65.5美仙
今日
澳元支持位65.5美仙
日圓目標128
今日
日圓目標128
英鎊料短期重上1.23
今日
英鎊料短期重上1.23
中國 經濟 美國 美元 英國 銀行 通脹 金融 加息 日本

上一篇文章

英鎊料短期重上1.23

下一篇文章

歐洲在挑戰美國加息能力
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

有政戲 - 李慧琼的選擇題 身兼5職如何取捨？
李慧琼的選擇題 身兼5職如何取捨？
華大國外交建功 美地緣政治失陷
華大國外交建功 美地緣政治失陷
花旗料手機出貨量 或4月起轉正（附舜宇 小米 盈利預測）
花旗料手機出貨量 或4月起轉正（附舜宇 小米 盈利預測）
投資坐標 - 不懼風雷急 悶聲發大財！
不懼風雷急 悶聲發大財！
中字股實力談 - 贛鋒估值低 短綫走一轉
贛鋒估值低 短綫走一轉
太保頭肩底 目標看26元
太保頭肩底 目標看26元