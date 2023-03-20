英鎊料短期重上1.23

英國財相侯俊偉在財政預算案中估計，未來數年經濟增長只會維持在2%以下，而債務與GDP比例仍將維持在九成以上，與現水平相約。換言之，此預算案既不能有效降低財赤，又不能推動經濟。極其量只能挽回市場對英國財

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