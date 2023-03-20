從日央行上周公開的1月議息會議記錄中顯示，各委員曾討論應否進一步廣闊10年債息的上下波幅。明顯日央行已愈來愈傾向收緊貨幣政策。另一邊廂，美國自爆出金融事故後，市場料聯儲局將難加息。料這一轉變有利日圓後

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