澳元支持位65.5美仙 財金專欄 2023/03/20 分享： 分享： 近期圍繞中澳間的消息好壞參半。受惠早前的關係改善，消息指中國正全面恢復進口澳洲煤炭，終止了持續逾兩年的禁令。但另邊廂，澳洲向英美購核潛艇卻觸怒了北京。現關注事件會否影響雙邊貿易關係。本周重點看周二澳洲 ... 【全新訂戶限定】$10訂閱指定計劃，即可飽覽三大頻道及電子書系列！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 撰文 : 溫灼培 恒生銀行首席市場策略員 欄名 : 外滙偵察站 相關文章 歐洲在挑戰美國加息能力 今日 歐洲在挑戰美國加息能力 歐元有機攀上1.09 今日 歐元有機攀上1.09 英鎊料短期重上1.23 今日 英鎊料短期重上1.23 日圓目標128 今日 日圓目標128 紐元挑戰64美仙 今日 紐元挑戰64美仙 你可能感興趣 歐洲在挑戰美國加息能力 今日 01:00 歐洲在挑戰美國加息能力 歐元有機攀上1.09 今日 01:00 歐元有機攀上1.09 英鎊料短期重上1.23 今日 01:00 英鎊料短期重上1.23 最新專欄文章 加元繼續穩守1.39 今日 加元繼續穩守1.39 紐元挑戰64美仙 今日 紐元挑戰64美仙 日圓目標128 今日 日圓目標128 英鎊料短期重上1.23 今日 英鎊料短期重上1.23 歐元有機攀上1.09 今日 歐元有機攀上1.09 中國 經濟 美國 美元 英國 銀行 通脹 金融 加息 日本