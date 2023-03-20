澳元支持位65.5美仙

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財金專欄 2023/03/20

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近期圍繞中澳間的消息好壞參半。受惠早前的關係改善，消息指中國正全面恢復進口澳洲煤炭，終止了持續逾兩年的禁令。但另邊廂，澳洲向英美購核潛艇卻觸怒了北京。現關注事件會否影響雙邊貿易關係。本周重點看周二澳洲

...

撰文 : 溫灼培 恒生銀行首席市場策略員

欄名 : 外滙偵察站

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