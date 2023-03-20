新西蘭第四季GDP按季收縮0.6%，且跌幅全面。由於第一季其最大城市奧克蘭還受到水災及風災破壞，幾可肯定其第一季經濟有機會同出現收縮。市場估紐央行只有六成機率加息25基點。紐元基礎因素雖弱，惟受惠美國

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