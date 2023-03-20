紐元挑戰64美仙 財金專欄 2023/03/20 分享： 分享： 新西蘭第四季GDP按季收縮0.6%，且跌幅全面。由於第一季其最大城市奧克蘭還受到水災及風災破壞，幾可肯定其第一季經濟有機會同出現收縮。市場估紐央行只有六成機率加息25基點。紐元基礎因素雖弱，惟受惠美國 ... 【全新訂戶限定】$10訂閱指定計劃，即可飽覽三大頻道及電子書系列！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 撰文 : 溫灼培 恒生銀行首席市場策略員 欄名 : 外滙偵察站 相關文章 歐洲在挑戰美國加息能力 今日 歐洲在挑戰美國加息能力 歐元有機攀上1.09 今日 歐元有機攀上1.09 英鎊料短期重上1.23 今日 英鎊料短期重上1.23 日圓目標128 今日 日圓目標128 澳元支持位65.5美仙 今日 澳元支持位65.5美仙 你可能感興趣 歐洲在挑戰美國加息能力 今日 01:00 歐洲在挑戰美國加息能力 歐元有機攀上1.09 今日 01:00 歐元有機攀上1.09 英鎊料短期重上1.23 今日 01:00 英鎊料短期重上1.23 最新專欄文章 加元繼續穩守1.39 今日 加元繼續穩守1.39 澳元支持位65.5美仙 今日 澳元支持位65.5美仙 日圓目標128 今日 日圓目標128 英鎊料短期重上1.23 今日 英鎊料短期重上1.23 歐元有機攀上1.09 今日 歐元有機攀上1.09 中國 經濟 美國 美元 英國 銀行 通脹 金融 加息 日本