加元繼續穩守1.39 財金專欄 2023/03/20 分享： 分享： 加央行早表明其加息周期完結，息率於4.5厘見頂。當地就業市場強勁，2月新增2.18萬個職位，倘本周二公布的2月通脹數字同時高企（1月為5.9%），不排除加央行有續加息可能。美國爆發金融事故，或阻礙聯儲 ... 【全新訂戶限定】$10訂閱指定計劃，即可飽覽三大頻道及電子書系列！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 撰文 : 溫灼培 恒生銀行首席市場策略員 欄名 : 外滙偵察站 相關文章 歐洲在挑戰美國加息能力 今日 歐洲在挑戰美國加息能力 歐元有機攀上1.09 今日 歐元有機攀上1.09 英鎊料短期重上1.23 今日 英鎊料短期重上1.23 日圓目標128 今日 日圓目標128 澳元支持位65.5美仙 今日 澳元支持位65.5美仙 你可能感興趣 歐洲在挑戰美國加息能力 今日 01:00 歐洲在挑戰美國加息能力 歐元有機攀上1.09 今日 01:00 歐元有機攀上1.09 英鎊料短期重上1.23 今日 01:00 英鎊料短期重上1.23 最新專欄文章 紐元挑戰64美仙 今日 紐元挑戰64美仙 澳元支持位65.5美仙 今日 澳元支持位65.5美仙 日圓目標128 今日 日圓目標128 英鎊料短期重上1.23 今日 英鎊料短期重上1.23 歐元有機攀上1.09 今日 歐元有機攀上1.09 中國 經濟 美國 美元 英國 銀行 通脹 金融 加息 日本