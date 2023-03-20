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加元繼續穩守1.39

財金專欄 2023/03/20

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加央行早表明其加息周期完結，息率於4.5厘見頂。當地就業市場強勁，2月新增2.18萬個職位，倘本周二公布的2月通脹數字同時高企（1月為5.9%），不排除加央行有續加息可能。美國爆發金融事故，或阻礙聯儲

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撰文 : 溫灼培 恒生銀行首席市場策略員

欄名 : 外滙偵察站

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