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從矽谷銀行爆煲 看為何日本不肯加息

國際 23:02 2023/03/19

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　　矽谷銀行（Silicon Valley Bank，SVB）之所以爆煲，是因為美國加息，銀行持有的債券大跌，陷入負資產，觸發恐慌性提款，結果破產收場，銀行重倉國債遇上加息，原來可以很大件事，而另一個有類似潛在風險的地區，是日本。

...

撰文 : 林建忠

欄名 : 國金札記

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