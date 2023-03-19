從矽谷銀行爆煲 看為何日本不肯加息 國際 23:02 2023/03/19 分享： 分享： 矽谷銀行（Silicon Valley Bank，SVB）之所以爆煲，是因為美國加息，銀行持有的債券大跌，陷入負資產，觸發恐慌性提款，結果破產收場，銀行重倉國債遇上加息，原來可以很大件事，而另一個有類似潛在風險的地區，是日本。 ... 【全新訂戶限定】$10訂閱指定計劃，即可飽覽三大頻道及電子書系列！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 撰文 : 林建忠 欄名 : 國金札記 相關文章 英國預算案 劍指人手荒 2023/03/16 英國預算案 劍指人手荒 英兒童性別認同診所調查觸目驚心 記者著書記錄籲反思 2023/03/17 英兒童性別認同診所調查觸目驚心 記者著書記錄籲反思 矽谷銀行出事 特朗普之過？ 2023/03/15 矽谷銀行出事 特朗普之過？ 南韓生育率包尾 重男輕女竟關事？ 2023/03/14 南韓生育率包尾 重男輕女竟關事？ 矽谷銀行掀恐慌 儲局宜放慢加息 2023/03/13 矽谷銀行掀恐慌 儲局宜放慢加息 你可能感興趣 英國預算案 劍指人手荒 22:10 2023/03/16 英國預算案 劍指人手荒 英兒童性別認同診所調查觸目驚心 記者著書記錄籲反思 18:17 2023/03/17 英兒童性別認同診所調查觸目驚心 記者著書記錄籲反思 矽谷銀行出事 特朗普之過？ 21:48 2023/03/15 矽谷銀行出事 特朗普之過？ 最新專欄文章 國金札記 - 英國預算案 劍指人手荒 2023/03/17 英國預算案 劍指人手荒 英國預算案 劍指人手荒 2023/03/16 英國預算案 劍指人手荒 國金札記 - 矽谷銀行出事 特朗普之過？ 2023/03/16 矽谷銀行出事 特朗普之過？ 國金札記 - 南韓生育率包尾 重男輕女竟關事？ 2023/03/15 南韓生育率包尾 重男輕女竟關事？ 國金札記 - 矽谷銀行掀恐慌 儲局宜放慢加息 2023/03/14 矽谷銀行掀恐慌 儲局宜放慢加息 宏觀分析 貨幣政策 經濟 日圓 美國聯儲局 國債 日本央行 銀行 加息 日本