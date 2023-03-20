港澳辦改革 中央對港戰略新定位 財金專欄 2023/03/20 分享： 分享： 國務院港澳辦今次改革，由黨中央直接管轄，意義重大。熟悉國情人士表示，反映中央更重視香港的戰略定位，未來將以更大的力度支持香港融入國家發展大局，特別是金融和創科方面。 金融科技港澳 領導要重點抓 今次《黨和 ... 【全新訂戶限定】$10訂閱指定計劃，即可飽覽三大頻道及電子書系列！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 撰文 : 傅流螢 欄名 : 有政戲 最新專欄文章 有政戲 - 港澳辦變革 知情人士揭來龍去脈 2023/03/17 港澳辦變革 知情人士揭來龍去脈 有政戲 - 中央開新局 港政商界爭相上京 2023/03/16 中央開新局 港政商界爭相上京 有政戲 - 李慧琼的選擇題 身兼5職如何取捨？ 2023/03/15 李慧琼的選擇題 身兼5職如何取捨？ 有政戲 - 港府下周開壇 搶家族辦公室「肥肉」 2023/03/14 港府下周開壇 搶家族辦公室「肥肉」 有政戲 - 李強丁薛祥上位 對港有何啟示 2023/03/13 李強丁薛祥上位 對港有何啟示 政治 國務院港澳事務辦公室 中國 香港 金融 港區國安法 李家超 人大政協兩會 中共中央政治局 國際金融中心