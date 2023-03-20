港澳辦改革 中央對港戰略新定位

國務院港澳辦今次改革，由黨中央直接管轄，意義重大。熟悉國情人士表示，反映中央更重視香港的戰略定位，未來將以更大的力度支持香港融入國家發展大局，特別是金融和創科方面。

金融科技港澳 領導要重點抓

今次《黨和

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