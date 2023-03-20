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美股等股神打救 大摩首席分析師：見熊市（新增債市流動性指標）

財金猛人追蹤 10:10 2023/03/20

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隨着銀行業危機導致市場波動率上升，全球最大和最重要的市場——美國國債市場的流動性正在枯竭（圖片中數字越大表示流動性越差）。

—————

近期，矽谷銀行、Signature Bank、瑞信（Credit Suisse）等一系列銀行的爆雷吸引了全世界的關注。最新爆發信心危機的還有一家：美國第一共和銀行（First Republic Bank，美：FRC）。瑞士政府於本港時間凌晨2時30分宣布，瑞士國家銀行將向瑞銀集團（UBS）提供1,000億美元的流動性額度，以支持瑞銀以30億瑞士法郎（折合32.3億美元）收購瑞信，收購價為每股0.76瑞士法郎，較瑞信上周收市折讓約六成。

這種私人交易需要超高回報，其實不是救市，不能代替政府功能，但官息又減不得，所以，股市只能下調。洪灝3年預測：美元走弱 美股見頂

1
市場意識金融系統並不安全

沽空機構Fuzzy Panda Research發現，大量專機上周五下午飛抵巴郡總部奧馬哈。這些飛機「從區域銀行的總部、滑雪勝地（瑞士）和華盛頓」起飛，分多組抵達奧馬哈，「有時幾乎在同一時間着陸」。

媒體上周六援引知情人士報導稱，巴菲特最近幾天一直在與拜登政府的高級官員保持聯繫，主題是如何應對銀行業危機。

但當外界發現拜登政府向巴菲特求助，其實已意識到金融系統並不安全，反而十分脆弱。

資料顯示，到今年年初，巴菲特旗下的巴郡擁有接近創紀錄的1280億美元現金，超過大多數國家。

不過，目前尚不知道，如果巴菲特出手，買入條款如何？這一點至關重要，但暫時只能等待進一步的消息。

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2
大摩首席美股策略師：任何反彈都是賣出時機

摩根士丹利首席美股策略分析師Michael Wilson認為，隨着幾家銀行的接連倒閉，美聯儲政策收緊的影響正在顯現。他認為，這反映出美聯儲政策的滯後性。在他看來，除非美股下挫至本輪熊市的新低點，否則當前的任何反彈都是賣出股票的時機。

在最新研報中，Wilson稱：

隨着一家主要銀行（矽谷銀行）的倒閉，以及另一家（Signature）的倒閉，很明顯美聯儲政策收緊的影響正在顯現。

雖然美聯儲的干預應該有助於防止進一步的銀行擠提，但他認為，這對改變美國已經面臨的增長放緩的大局影響不大。

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撰文 : 陳建仁

欄名 : 大師見解

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