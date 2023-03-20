AI變革 關注微軟谷歌百度

過去一周，OpenAI、微軟（Microsoft，美：MSFT）、谷歌（Google，美：GOOG）及百度 （09888） 各自均發布不同程度的AI產品展示。特別是，OpenAI推出GPT-4模型，應用方向擴張到視頻、音樂創作，輸入字數上限提升及理解圖片方面取得突破，令到市場注視AI帶來的新一輪變革。

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微軟估值偏貴有理 業務重拾增長潛力

上周五凌晨，微軟發布AI辦公軟件，名叫「Copilot」。大家熟悉的Word、Excel、PPT都有一定程度的AI化帶來新的便利，更重要的是，市場看到AI變現場景的逐步落地，上周五當日中港相關股票的大漲反映了該預期。

隔日已有大行估算帶動微軟整體收入增長芸芸，大行的估算只是初步， 雲業務Azure、操作系統的受惠因素並未計入，特別是Azure，將進一步壓制亞馬遜（美：AMZN）AWS的發展，市佔率的提升帶動收入增長則會較明顯。

微軟除了融入自身業務鞏固競爭力之外，還有投資OpenAI亦會帶來潛在收入。雖然回報是固定的，總數卻不小，超過一千億美元，對之後的收入增長帶來一定貢獻，較遺憾的是，根據條款，最後OpenAI可取回全部股權。

谷歌AI業務及估值均具重估空間

谷歌本周的發佈仍遜色，辦公協作方面微軟更勝一籌，然而，筆者卻認為，谷歌產品的發展仍然值得重視，市場傳出谷歌投資了OpenAI的對手Anthropic，該公司的核心研發人員來自OpenAI，加上谷歌多年雄霸搜尋引擎的龍頭地位，海量數據儲備方面毫不遜色。

現時谷歌的估值仍明顯低於微軟，廣告受宏觀拖累收入增長已反映不少，但AI提升收入的方向未「price in」，按彭博一致預期，谷歌的經調整淨利潤在2023年至2025年的年均複合增長率（Compound Annual Growth Rate /CAGR，指在一段特定時期內的年度化增長率）亦有20%以上，現時不足20倍市盈率，有所低估。

文心一言需要時間 不容忽視變現空間

上周四，百度方面亦推出文心一言產品，成為各界討論的焦點。發布會當日股價表現急跌，理由是與市場預期有較大落差。但筆者認為，現時百度仍是內測階段，即使之後推出，仍要時間改善，強如ChatGPT仍無法提供全部正確答案，但只要推出後不斷經過修正，百度該產品將領先內地同業。

發布會翌日，百度大漲，原因有多種解讀：一是微軟展示變現場景，帶來業內相股份的普漲；其次，百度多年研發投入帶來差距，有專家稱內地同類型公司的產品至少半年後才有望推出市場；三是基於數據安全以及監管角度考慮，百度較OpenAI等「來佬嘢」更有保障，長遠的變現空間不容忽視。

（筆者為證監會持牌人，執筆之時，沒有持有上述股票。）

編輯：陳煒傑

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