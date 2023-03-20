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收息重磅股 「三桶油」平均收息10.5厘

研究報告 16:03 2023/03/20

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是日焦點：石油股

散戶可以留意「三桶油」，平均收息逾10.5厘以上。

截至3月20日止的彭博綜合券商預測，「三桶油」2022年全年股息率以中海油 （00883） 排名最高，股息率達13.1厘、中石油 （00857） 屈居第二，股息率達9.6厘，就算最低的，中石化 （00386） 股息率也有8.9厘。

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    +2

油價近期走弱，紐約原油上周跌穿70美元，現報每桶66.3美元。不過股神巴菲特（Warren Buffett）無懼油價急跌，3月初起大手增持西方石油公司（美：OXY）股票，於3個交易日內斥資近5億美元。巴菲特的行動是否代表油價及石油板塊已跌至值得入貨的吸引水平，值得深思。

專訪「英SIR」黃國英 談港股「局部牛市」【下一頁

6股本周除淨 最高即袋8.9厘

截至3月20日止，共6隻在港上市的股份將於本周除淨，最高一隻息率高達8.9厘。

除派末期息外，本文還計入派中期息。以下為股息率較高的股份順序排列，方便讀者們一文盡閱。

卓能（集團） （00131） ──股息率8.9厘
卓能（集團）將於3月23日除淨，每股派發中期息0.175港元，連計已派的去年末期息0.02港元，全年共派0.195港元，全年股息率8.9厘。

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彩星集團 （00635） ──股息率7.4厘
彩星集團將於3月23日除淨，每股派發中期息0.015港元，連計已派的特別息0.015港元，全年共派0.045港元，全年股息率7.4厘。

    點擊圖片放大

花旗：領展跌幅超攤薄效應 利率預期見頂增吸引力【下一頁

置富產業信託 （00778） ──股息率6.5厘
置富產業信託將於3月23日除淨，每股派發末期息0.211港元，連計已派的去年末期息0.2305港元，全年共派0.4415港元，全年股息率6.5厘。

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鷹普精密 （01286） ──股息率5.1厘
鷹普精密將於3月22日除淨，每股派發中期息0.08港元，代替末期息，連計已派的去年中期息0.08港元，全年共派0.152港元，全年股息率5.1厘。

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彩星玩具 （00869） ──股息率厘3.3厘
彩星玩具將於3月23日除淨，每股派發末期息0.211港元，全年股息率3.3厘。

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保誠 （02378） ──股息率1.6厘
保誠將於3月23日除淨，每股派發中期息0.1304美元（1.02港元），連計已派的中期息0.0537美元或0.450414港元，保誠股息率1.6厘。

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編輯：鍾采餘

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...

撰文 : 鍾采餘 MoneyTimes

欄名 : 收息重磅股

除淨 巴菲特 港股 保誠（02378） 增持 鷹普精密（01286） 天然氣 石油 置富產業信託（00778） 卓能

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