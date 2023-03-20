降準釋出5000億 中金：貨幣政策未轉向

人民銀行上周五午後公布，將於3月27日降低金融機構存款準備金率0.25個百分點（不含已執行5%存款準備金率的金融機構）。本次下調後，金融機構加權平均存款準備金率約為7.6%。預期今次降準可釋放中長期資金約5,000億元（人民幣，下同）。大行中金認為，降準支持信貸投放，貨幣政策未轉向。

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雖然人行釋出放水利好消息，惟港股受外圍瑞信危機拖累，恒指周一曾急跌逾600點，失守19000關口。

傳遞政策信號 ； 維護流動性

今次降準的一個重要背景是年初以來信貸需求上升較快，銀行間流動性有所收緊。1至2月新增人民幣信貸達到6.7萬億元，相比去年同期多增1.5萬億元，信貸餘額同比增速上升到11.6%，M2同比增速上升到12.9%、達到近6年來新高。從3月利率的走勢來看，3月的信貸需求可能仍然不錯。同時1至2月政府債提前發行對市場流動性也產生影響。

今次降準傳遞的政策信號是維護流動性和利率中樞平穩，符合當前的基本面和政策要求，在一定程度可以打消市場的「緊縮預期」，但或也不意味著貨幣政策會在當前基礎上明顯寬鬆。

按今次25點子反映降準的幅度較為克制，計算下來可以大體滿足銀行的新增流動性需求。在經歷1至2月的信貸快速投放之後，疊加1-3月公開市場淨回籠6,560億元，淨增的準備金需求可能在1.2萬億元左右，去年12月的降準大約釋放了5,000億元流動性，此次降準再釋放約5,000億元，再加上其他結構性貨幣工具，大體可以滿足銀行的新增準備金需求。

另外，需求不足仍然是當前經濟的主要矛盾，貨幣政策需要維持一個相對寬鬆的態勢。

減息必要性進一步下降

但貨幣政策在當前基礎上明顯寬鬆的可能性也不大，減息的必要性進一步下降。繼續降準的可能性不排除，但也存在其他方式補充流動性。

還有一點要注意的是，近年來結構性貨幣政策工具的重要性上升，貨幣政策不一定必需通過總量寬鬆來實現。

向前看，接下來貨幣政策的走向主要取決於兩方面的因素。地方政府的確在積極努力地提振經濟增長。從國際經驗來看，在度過2至3個月場景修復驅動的反彈之後，消費可能會迎來由內生動能驅動的修復。但另一方面貨幣政策是否收緊，可以觀察以下幾個方面：經濟是否已經回升到合理區間、並可以穩固保持，以及資產價格是否有大幅上漲的傾向。

報告來源：中金

編輯：錢家鋒

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