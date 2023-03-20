熊尾之痛  燒之銀行體系

摩根士丹利首席美國股票策略師邁Michael Wilson表示，銀行體系面臨的壓力可能標誌着美股熊市結束的開始，但過程將是痛苦和惡性的。

Michael Wilson去年正確預測了美股的拋售和10月反彈。

他曾在一份報告中寫：「由於美聯儲/聯邦存款保險公司（FDIC）對銀行存款的支持，許多股票投資者都在問，這是否是另一種形式的量化寬鬆，因此要『逐險』。我們認為，事實並非如此，相反，隨著信貸可得性下降、擠壓經濟增長，這代表著熊市結束的開始。」

他認為，在股市風險溢價從目前的230基點升至400基點之前，標普500仍將缺乏吸引力。Michael Wilson是華爾街最堅定的看淡者之一。

「熊市的最後一部分可能是惡性的，而且高度相關。」 「股價通過股票風險溢價飆升而大幅下跌，這在一個人的投資組合中很難防止或捍衛。」

矽銀倒閉和瑞信股票遭拋售，引發了人們對全球金融體系健康狀況的擔憂，令市場動蕩不安。

Michael Wilson寫道：「這正是熊市結束的方式——一種不可預見的催化劑，事後看來，顯然會迫使市場參與者承認一直擺在他們面前的事情。」

他認為，銀行體系的持續動蕩，應該會導致投資者關注在限制性信貸條件下，不斷惡化的增長前景，「過去一周發生的事件意味著，在經濟的廣泛領域，信貸可獲得性正在下降，這可能是最終讓市場參與者相信盈利預期過高的催化劑。」

Michael Wilson預計，隨著業績潮來臨，市場將大幅下調預期，企業則準備大幅下調盈測。

他建議投資於防御性、低BETA的行業和股票，同時，告誡人們不要認為大型科技股不受增長擔憂的影響。

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