  • 23°C
香港時間 : 2023320日 (週一) 17:41
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 美國大選 疫苗 中美關係 新盤
趨勢

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

熊尾之痛  燒之銀行體系

財金猛人追蹤 16:35 2023/03/20

分享：

分享：

摩根士丹利首席美國股票策略師邁Michael Wilson表示，銀行體系面臨的壓力可能標誌着美股熊市結束的開始，但過程將是痛苦和惡性的。

Michael Wilson去年正確預測了美股的拋售和10月反彈。

他曾在一份報告中寫：「由於美聯儲/聯邦存款保險公司（FDIC）對銀行存款的支持，許多股票投資者都在問，這是否是另一種形式的量化寬鬆，因此要『逐險』。我們認為，事實並非如此，相反，隨著信貸可得性下降、擠壓經濟增長，這代表著熊市結束的開始。」

他認為，在股市風險溢價從目前的230基點升至400基點之前，標普500仍將缺乏吸引力。Michael Wilson是華爾街最堅定的看淡者之一。

「熊市的最後一部分可能是惡性的，而且高度相關。」

「股價通過股票風險溢價飆升而大幅下跌，這在一個人的投資組合中很難防止或捍衛。」

矽銀倒閉和瑞信股票遭拋售，引發了人們對全球金融體系健康狀況的擔憂，令市場動蕩不安。

Michael Wilson寫道：「這正是熊市結束的方式——一種不可預見的催化劑，事後看來，顯然會迫使市場參與者承認一直擺在他們面前的事情。」

他認為，銀行體系的持續動蕩，應該會導致投資者關注在限制性信貸條件下，不斷惡化的增長前景，「過去一周發生的事件意味著，在經濟的廣泛領域，信貸可獲得性正在下降，這可能是最終讓市場參與者相信盈利預期過高的催化劑。」

Michael Wilson預計，隨著業績潮來臨，市場將大幅下調預期，企業則準備大幅下調盈測。

他建議投資於防御性、低BETA的行業和股票，同時，告誡人們不要認為大型科技股不受增長擔憂的影響。

★★《2023年電子書系列》層出不窮 ★★

新書出爐：2023年hket 35周年 10大電子書系列陸續上架，股市篇之《中港美股市拐點贏面比拼》已經登場。

按此登入盡覽
按此登入電子書架

...

撰文 : 鄭耀宗 Money Times

欄名 : 金融危機

最新專欄文章

雷曼翻版再現？瑞信危機+矽銀事件 9問9答
2023/03/18
雷曼翻版再現？瑞信危機+矽銀事件 9問9答
美衰退倘擴散 全球難倖免
2008/01/29
美衰退倘擴散 全球難倖免
紐約華盛頓商廈 投資首選
2008/01/29
紐約華盛頓商廈 投資首選
經濟師：未到掃貨時
2008/01/29
經濟師：未到掃貨時
美企出奇招 掏顧客荷包
2008/01/29
美企出奇招 掏顧客荷包
基金 債券 宏觀分析 經濟數據表現 美國 金融 銀行

下一篇文章

港股萬九崖邊站 洪灝：瑞信沒了 風險還在
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

瑞信董事長叫「雷曼」 洪灝評瑞信事件
瑞信董事長叫「雷曼」 洪灝評瑞信事件
花旗劉顯達 薦8大首選股+收息股點評
花旗劉顯達 薦8大首選股+收息股點評
美股等股神打救 大摩首席分析師：見熊市（新增債市流動性指標）
美股等股神打救 大摩首席分析師：見熊市（新增債市流動性指標）
曾淵滄點評 中長綫收息之選（評中移動 中興）
曾淵滄點評 中長綫收息之選（評中移動 中興）
港股萬九崖邊站 洪灝：瑞信沒了 風險還在
港股萬九崖邊站 洪灝：瑞信沒了 風險還在
黃國英：「中字股」變牛市 有人接受唔到
黃國英：「中字股」變牛市 有人接受唔到