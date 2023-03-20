瑞信危機 千三億債化灰 券商看金價創新高

瑞銀集團（UBS）同意以總額30億瑞郎收購瑞信（Credit Suisse），瑞士政府宣布，瑞信名義價值160億瑞郎（折合1,267.4億港元））的額外一級資本（AT1）債券被完全減記，相關投資者血本無歸。市場驚覺較低風險的債券投資也有化灰一天，惟有黃金永恒具有價值。金價今重返每盎司2,000元（美元‧下同）之上。

中信證券表示，市場對美聯儲加息預期有所弱化，加上 2022年全球央行購金量創歷史新高，金價有望保持上行趨勢，且本輪價格高點有望突破2020年前高。

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（數據截至上個交易日備註： 報價延遲最少15分鐘，資料最後更新時間為 15：55 2023/03/20）

以下是中信證券看好金價後向的三大主因：

一、銀行危機發酵 避險情緒激增

矽谷銀行事件持續發酵導致市場恐慌情緒升溫，避險情緒激增，並推動金價上漲。

2023年3月以來（截至17日），VIX恐慌指數由20.6升至25.5，增幅達到24.0%；現貨價格由每盎司1,836.3元升至每盎司1,988.8元，漲幅達到8.3%。

相較於美聯儲貨幣政策變動的不確定性，矽谷銀行事件引發的避險情緒以及衰退預期對金價的支撐效應更為明確。若後續矽谷銀行事件風險進一步蔓延，金價有望突破2020年前高。

二、美聯儲加息預期有所弱化......

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