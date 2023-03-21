國策撑物流業 中通快遞強勢 財金專欄 2023/03/21 分享： 分享： 港股昨日急挫，險守19000點，但港股近年走勢顯示「春分」過後普現先跌後升走勢。若然大市反彈，新經濟股始終是首選目標，尤其中通快遞（02057）股價最強勢，加上未來盈利複合增長近21%，以及政策持續傾 ... 【全新訂戶限定】$10訂閱指定計劃，即可飽覽三大頻道及電子書系列！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 撰文 : 余少文 欄名 : 中字股實力談 最新專欄文章 中字股實力談 - 港股死守19000 好友反攻春分正合時（第四版） 2023/03/20 港股死守19000 好友反攻春分正合時（第四版） 中字股實力談 - 贛鋒估值低 短綫走一轉 2023/03/18 贛鋒估值低 短綫走一轉 中字股實力談 - 港股反轉呈加速玩法 人行降準撑起大市（第五版） 2023/03/17 港股反轉呈加速玩法 人行降準撑起大市（第五版） 中字股實力談 - 預測PE6倍 平保被低估 2023/03/17 預測PE6倍 平保被低估 中字股實力談 - 連環雷陣鋪開 港股見招拆招（第四版） 2023/03/16 連環雷陣鋪開 港股見招拆招（第四版） 每股盈利 每股派息 每股資產淨值 市帳率 市盈率 物流營運股 恒生指數 中通快遞—SW（02057） 人民幣 新經濟