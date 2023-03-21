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國策撑物流業 中通快遞強勢

財金專欄 2023/03/21

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港股昨日急挫，險守19000點，但港股近年走勢顯示「春分」過後普現先跌後升走勢。若然大市反彈，新經濟股始終是首選目標，尤其中通快遞（02057）股價最強勢，加上未來盈利複合增長近21%，以及政策持續傾

...

撰文 : 余少文

欄名 : 中字股實力談

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