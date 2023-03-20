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強迫烏克蘭割地 無助達至和平

國際 21:58 2023/03/20

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烏克蘭終戰出現曙光，契機是周一舉行的中俄首腦峰會，重點討論和平方案。今次峰會舉世矚目，因為中方地位特殊，中國幾乎唯一與俄羅斯「有計傾」，兼有足夠影響力調停，卻又能與烏克蘭保持相對不差關係的國家，無論今次會談有無成果，俄烏他日任何和平方案都需要中方參與。

...

撰文 : 林建忠

欄名 : 國金札記

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