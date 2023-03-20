強迫烏克蘭割地 無助達至和平 國際 21:58 2023/03/20 分享： 分享： 烏克蘭終戰出現曙光，契機是周一舉行的中俄首腦峰會，重點討論和平方案。今次峰會舉世矚目，因為中方地位特殊，中國幾乎唯一與俄羅斯「有計傾」，兼有足夠影響力調停，卻又能與烏克蘭保持相對不差關係的國家，無論今次會談有無成果，俄烏他日任何和平方案都需要中方參與。 ... 【全新訂戶限定】$10訂閱指定計劃，即可飽覽三大頻道及電子書系列！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 撰文 : 林建忠 欄名 : 國金札記 相關文章 從矽谷銀行爆煲 看為何日本不肯加息 2023/03/19 從矽谷銀行爆煲 看為何日本不肯加息 英國預算案 劍指人手荒 2023/03/16 英國預算案 劍指人手荒 英兒童性別認同診所調查觸目驚心 記者著書記錄籲反思 2023/03/17 英兒童性別認同診所調查觸目驚心 記者著書記錄籲反思 矽谷銀行出事 特朗普之過？ 2023/03/15 矽谷銀行出事 特朗普之過？ 南韓生育率包尾 重男輕女竟關事？ 2023/03/14 南韓生育率包尾 重男輕女竟關事？ 你可能感興趣 從矽谷銀行爆煲 看為何日本不肯加息 23:02 2023/03/19 從矽谷銀行爆煲 看為何日本不肯加息 英國預算案 劍指人手荒 22:10 2023/03/16 英國預算案 劍指人手荒 英兒童性別認同診所調查觸目驚心 記者著書記錄籲反思 18:17 2023/03/17 英兒童性別認同診所調查觸目驚心 記者著書記錄籲反思 最新專欄文章 從矽谷銀行爆煲 看日本為何不肯加息 今日 從矽谷銀行爆煲 看日本為何不肯加息 從矽谷銀行爆煲 看為何日本不肯加息 2023/03/19 從矽谷銀行爆煲 看為何日本不肯加息 國金札記 - 英國預算案 劍指人手荒 2023/03/17 英國預算案 劍指人手荒 英國預算案 劍指人手荒 2023/03/16 英國預算案 劍指人手荒 國金札記 - 矽谷銀行出事 特朗普之過？ 2023/03/16 矽谷銀行出事 特朗普之過？ 地緣政治 軍事 政治 戰爭 外交 烏克蘭 聯合國 俄羅斯