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SVB+瑞信風暴  鮑威爾會屈服嗎？（第三版）

研究報告 17:21 2023/03/23

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美國聯儲局主席鮑威爾3月初（7日）出席國會聽證會時直言，美國最近經濟數據較預期強勁，當局為打擊通脹，必要時準備提速加息，令利率峰值或高過原先預期，其言論中首次承認維持0.25厘的加息步伐並非定案。市當時場認為鮑威爾的「鷹調」是雙倍的，3月七成機率加息50基點。

3月FOMC議息在即（美國時間21-22日），鮑威爾維持加息，將繼續引爆加重歐美銀行系統危機；不加息，即是屈服瑞信風暴，通脹會繼續惡化，難以受控。

高盛認為，鮑威爾會屈服。由於銀行系統存在壓力，FOMC將在本周的會議上暫停加息。不加息意味着與通脹暫停抗爭，但這不應該是一個問題。實際上，通脹問題現在看起來沒有去年夏天那麼緊迫，因為短期通脹預期已經大幅下降，長期通脹預期保持穩定。在這次暫停加息之後，美聯儲將在5月的下次會議上恢復加息25個基點，並在6月和7月再加息25個基點。

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然而，市場定價顯示，投資者對美聯儲本周加息25個基點的預測概率目前為64.2%，不加息的預測概率為35.8%。市場堅持美聯儲加息的底氣可能來自歐洲央行。盡管美國市場已經飽受矽谷銀行（SVB）破產傳染性的信心挫傷，歐央行3月16日仍決心堅定地再度加息50BP，超出市場預期。歐元區正在經歷由結構性能源危機、產業鏈脆弱性疊加造成的持續更久的高通脹局面，同時歐央行是僅釘住通脹的單一目標央行，實體經濟結構決定了其「衰退式加息」難以避免。

另一方面，中國人行在美聯儲3月FOMC會前，3月17日突發決定降準25BP，凸顯矽谷銀行破產案蝴蝶效應令美聯儲加息路徑趨緩、人民幣貶值壓力驟然緩解；同時國內通脹年初大幅低於預期，顯示國內居民消費需求恢復路徑未超預期，穩增長有效投資需求刺激窗口提前。

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