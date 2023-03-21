瑞信陶冬：美聯儲本周或暫停加息 財金專欄 2023/03/21 分享： 分享： 銀行業的流動性短缺，成為資本市場頭上的陰霾，衝擊了市場氣氛，亦可能改變美美聯儲的貨幣政策。大量儲蓄從中小銀行轉向大銀行，影響到中小銀行和區域銀行流動性，美國幾大銀行聯手向小銀行提供流動性支持。 從維持金 ... 【全新訂戶限定】$10訂閱指定計劃，即可飽覽三大頻道及電子書系列！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 撰文 : 陶冬 瑞信亞太區財富管理大中華區副主席 欄名 : 名家觀點 最新專欄文章 中金：中國經濟復甦動力顯著 2023/03/17 中金：中國經濟復甦動力顯著 富達：利率接近見頂 新興市場吸引 2023/03/16 富達：利率接近見頂 新興市場吸引 瑞銀汪濤：信貸超預期 撑經濟復甦 2023/03/15 瑞銀汪濤：信貸超預期 撑經濟復甦 瑞信陶冬：美加息25點子機會高 2023/03/14 瑞信陶冬：美加息25點子機會高 施羅德Keith Wade：積極財策捲土重來 2023/03/10 施羅德Keith Wade：積極財策捲土重來 中國 經濟 美股 銀行 通脹 金融 加息 貨幣政策 降準 陶冬