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瑞信陶冬：美聯儲本周或暫停加息

財金專欄 2023/03/21

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銀行業的流動性短缺，成為資本市場頭上的陰霾，衝擊了市場氣氛，亦可能改變美美聯儲的貨幣政策。大量儲蓄從中小銀行轉向大銀行，影響到中小銀行和區域銀行流動性，美國幾大銀行聯手向小銀行提供流動性支持。

從維持金

...

撰文 : 陶冬 瑞信亞太區財富管理大中華區副主席

欄名 : 名家觀點

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中國 經濟 美股 銀行 通脹 金融 加息 貨幣政策 降準 陶冬

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