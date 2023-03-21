全球央行領袖集香江 銀行風暴上議程 財金專欄 2023/03/21 分享： 分享： 矽谷銀行倒閉引發一場金融風暴，百多年的老店瑞信（Credit Suisse），由瑞銀（UBS）出手收購，卻餘波未了。香港本周有多個重要國際盛會，包括雲集全球中央銀行領袖及監管機構代表的兩場活動，銀行風 ... 【全新訂戶限定】$10訂閱指定計劃，即可飽覽三大頻道及電子書系列！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 撰文 : 傅流螢 欄名 : 有政戲 最新專欄文章 有政戲 - 港澳辦改革 中央對港戰略新定位 2023/03/20 港澳辦改革 中央對港戰略新定位 有政戲 - 港澳辦變革 知情人士揭來龍去脈 2023/03/17 港澳辦變革 知情人士揭來龍去脈 有政戲 - 中央開新局 港政商界爭相上京 2023/03/16 中央開新局 港政商界爭相上京 有政戲 - 李慧琼的選擇題 身兼5職如何取捨？ 2023/03/15 李慧琼的選擇題 身兼5職如何取捨？ 有政戲 - 港府下周開壇 搶家族辦公室「肥肉」 2023/03/14 港府下周開壇 搶家族辦公室「肥肉」 政治 香港 金融 疫情 銀行 酒店 展覽 旅行團 國際金融中心 家族辦公室