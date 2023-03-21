全球央行領袖集香江 銀行風暴上議程

矽谷銀行倒閉引發一場金融風暴，百多年的老店瑞信（Credit Suisse），由瑞銀（UBS）出手收購，卻餘波未了。香港本周有多個重要國際盛會，包括雲集全球中央銀行領袖及監管機構代表的兩場活動，銀行風

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