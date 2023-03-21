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國泰君安：房價反彈強 政策正面 內房可趁低吸納

研究報告 12:14 2023/03/21

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上周公布的內地2月70個大中城市房價指數按年跌幅收窄，國泰安君指出，最近房價的反彈明顯強過銷量的復甦。繼1月份房價有所回暖復甦之後，目前在更多的城市都看到了較強的房價反彈表現。

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2月一綫更多城市房價回暖

在一綫城市的房價在較早時候率先復甦之後，國泰君安認為上個月更多的低綫城市的房價也已全面止跌回暖。根據國家統計局的資料，2月份三綫城市的整體新建商品住宅售價按月增長0.3%；同時，2月份三綫城市的整體二手房的平均售價按月持平，而1月份則按月下降0.4%。國泰國安認為房價上漲帶來的對資產的修復程度，將成為決定今年下半年房地產銷量是否企穩的先行要素。只有當地產商可以從其土地資產中賺到錢的時候，房地產的基本面才會迎來全面修復，包括土地投資、新開工以及房地產銷量。

對於內房的前景，兩會期間政策基調保持正面，令市場也看到地方層面密集出台放鬆政策。在2023年政府工作報告中，關於「房住不炒」的提法並沒有出現在表述之中。我們認為，這意味著房地產政策基調繼續偏正面的走向，也預示着內地房地產鬆綁政策會繼續持續。此外，政府工作報告中有關房地產行業提及了兩方面的目標，與之前保持了一致性。一是有效防範化解優質頭部房企風險，改善資產負債狀況。

地方層面密集出台放鬆政策

另一個是支持剛性和改善性住房需求，同時解決好新市民、青年人等住房問題。料密集的政策出臺會加強市場關於房地產市場進一步放鬆的預期。

在內房選股方面，國泰君安推薦土儲優質的領先房地產企業，以及具有園區主題的企業。建議投資人在最近板塊回調後收集內股，尤其是在一些企業發佈盈利預警之後。預期通過持續的基本面改善和更多的需求側寬鬆政策，市場情緒將有所改善。

同時，建議投資者在選股時更為審慎，然重點推薦央國企業和優質民企，考慮到其2022財年的穩健業績，以及融資優勢下的有品質擴張。在優質內房中，H股內房部分國泰君安推薦龍湖集團（00960）和萬科企業（02202）等。

報告來源：國泰君安

編輯：錢家鋒

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撰文 : 錢家鋒

欄名 : 大行有路找

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