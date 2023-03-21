美陷流動性風險 李迅雷3方面解構加息路徑

美國將於本港時間周四（23日）凌晨公布議息結果。中泰證券首席經濟學家李迅雷認為，難言加息周期結束，3月加息估計為25個點子。

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李迅雷在其微信公眾號上發表文章，從三方面剖析美聯儲的加息步伐，並指出各項影響加息的因素有輕重之別。

1. 就業

他認為，就業趨勢總體樂觀，年內失業率難現高點。勞動力參與率較疫前仍低0.8%，目前人口結構變化帶來的變動約0.7個百分點，是現有勞動參與率回落的主要原因。勞動力需求並未塌方，對裁員潮的過分關注高估了需求回落的程度。整體來看，總裁員規模較就業人數比重仍較小，職位空缺水平仍處高位。

供需缺口仍處高位，目前美國勞動力市場依然處於供不應求的狀態。勞動力市場由供給主導。現有勞動力市場中供給佔強勢地位，勞動力湧入市場填補職位缺口。這也導致雖然經濟大環境仍在下行，但就業市場表現火熱，短期失業率等指標難以快速上行。年內失業率預計僅温和上行，難以攀升至6%的高位，同時鑒於失業率等勞動力市場指標鈍化和滯後性，近期應減少關注就業指標。

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2. 通脹

他指，通脹從中期看，難回疫前水平。通脹回落較為順暢，僅於今年1月有所放緩。但權重調整前的CPI按年增速為6.2%，符合當時市場預期；只有核心通脹「負隅頑抗」。從美國CPI按年增速貢獻來看，能源和食品分項在去年年中見頂後持續回落，對能源和食品項增速的擔憂基本可以忽略，應關注回落較慢的核心通脹。

核心商品暫時無礙。核心商品對CPI按年增速整體貢獻從高位2.6%回落至0.2%。但其主要子項&mdash；&mdash；二手車的領先指標曼海姆（Manheim）價格指數已連續兩個月按月錄得正數，須警惕未來商品項通脹再度上行。數據顯示房屋通脹韌性遠超預期，預計下半年才能看到住房緩解。非農時薪增速仍遠高於疫情前平均水平，這或將成為支撐服務項的最後韌性。他表示，隨著通脹逐步回落至低位，其韌性或將凸顯，同時考慮到房租和其他服務項可能存在的「內生」影響，中期通脹低點或難以回到疫情前水平，維持在3%以上。

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3. 流動性風險

區域性銀行的流動性危機可能還會蔓延......

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