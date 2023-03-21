瑞信AT1債券變廢紙 債券先生李永權：瑞士央行夾硬來

瑞士信貸 （Credit Suisse） 在周末火速出售給瑞士銀行 （UBS），但在瑞士金融監管機關Finma要求下，瑞信價值約160億瑞士法郎（約1344億港元）的額外一級資本 （AT1） 債券價值將被完全減值，意味著瑞信AT1債券的持有人將血本無歸。

有「香港債券先生」美譽的中國誠信（亞太）信用評級有限公司主席李永權在接受MoneyTimes專訪時坦言，對瑞士央行此舉感到意外，因為在破產清算程序中，債券的償付優先級通常高於股票，而瑞士央行此舉則顛覆了傳統的優先次序，形容瑞士央行是「夾硬來」。不過他認為，有一原因令現時的市場，不會輕易重演2008年時席捲全球的金融危機。

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瑞士央行「夾硬來」

逾百年歷史的瑞士大行瑞信被競爭對手瑞銀（UBS）以僅30億瑞郎收購，本次合並方案中，股東相對上一個交易日損失62%，但持有的股票仍有價值，但額外一級資本（AT1）債券則先於股東價值清零之前被全部減值。

AT1債券是一種應急可轉債（Contingent Convertible Bond，簡稱CoCo債），其收益率要高於一般債券，風險亦高於一般債券，設計初衷是為了在持續經營下無條件吸收損失。有兩種情況會觸發瑞信的AT1債券減值，一是瑞信的CET1比率低於規定水平（5.125%或7%），二就在於瑞信的AT1債券含有PoNV條款，規定在銀行無法繼續經營（即point of non-viability）或需要監管機構出手救助時，包含此條款的債券就要被減值，以確保納税人不會優先於投資者承擔損失。也就是説，一旦瑞士央行認定瑞信無法繼續經營或需要該國政府、監管機構的救助才能維持經營時，就有權宣佈將瑞信的AT1債券全額減值。而此次瑞信AT1債券的減值事件屬於觸發了這種情況。

李永權指，市面上不少AT1債券都有類似的條款，但監管機構一般不會真的執行，因為一旦宣布AT1債券全數減值，不但對於銀行本身，對於當地的監管機構聲譽也會有很大負面影響。但他推測，今次瑞士央行之所以做出如此「夾硬來」的決定，或許是因為受到歐洲其他央行的壓力，要瑞士央行盡快解決瑞信事件，以防風險越滾越大。他說，如果要等AT1債券持有人將債券轉為股權的話，除了要付出額外時間成本之外，監管當局亦要與UBS就收購作價再商討，因此瑞士央行決定將瑞信AT1債券全數減值了事，以便盡快解決事件。

金融危機不會輕易重演

事件過後，歐洲銀行業管理局和歐洲央行銀行監管部門發表聯合聲明，試圖向市場派定心丸。

李永權認為......

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