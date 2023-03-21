復常趨勢 港寫字樓復現正吸納量（第二版）

本文第一版提及，隨着香港與內地於今年2月初全面恢復通關，仲量聯行最新發表的《香港地產市場觀察》顯示香港寫字樓在2月再次出現正淨吸納量。

仲量聯行香港董事總經理鮑雅歷（Alex Barnes）表示：

2月底，整體市場空置率微升至12.3%，原因之一是受帝國集團旗下的黃竹坑甲級寫字樓S22落成所影響。 寫字樓租賃市場持續改善，我們接獲更多來自保險及金融機構的租賃查詢；同時也看見愈來愈多企業物色新寫字樓以提升辦公空間，這將有助吸納新供應。

（請點擊圖片放大）

▼ 點擊圖片放大

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

【第一版刊於3月21日 16：51】

香港與內地於今年2月初全面恢復通關，而據國際物業顧問仲量聯行最新發表的《香港地產市場觀察》報告中顯示，香港甲級寫字樓市場經過連續3個月錄得負淨吸納量後（2月寫字樓市場表現概覽，請點擊圖片放大），終再現正淨吸納量。

▼ 點擊圖片放大 +2

該報告指：

整體甲級寫字樓市場在2月錄得16,900平方呎淨吸納量，寫字樓租賃查詢及睇樓活動趨增。

在為數不多的新租賃成交個案中，專業服務公司德勤租用觀塘The Millennity 兩層樓面，涉及建築面積共38,800平方呎，以整合其位於金鐘的部分辦公空間（更多大額租賃成交個案，請點擊圖片放大）。此外，該公司收購的新業務，也將由大角咀的現址遷至The Millennity。

2月整體市場租金按月跌0.7%。主要分區市場租金表現方面......

▼ 點擊圖片放大

（詳細分析更新中）

......欲更詳盡分析，訂戶可登入繼續瀏覽。



報告數據來源：仲量聯行

編輯：蕭悅潾

至於仲量聯行在今年3月初發布，關於地產和/或私募股權投資經理等，對亞太區物業市場前景看法的《2023年亞太區投資者情緒晴雨表》，詳見：【下一頁】

★★《2023年電子書系列》層出不窮 ★★

新書出爐：2023年hket 35周年 10大電子書系列，內容涵蓋股樓、中美政經形勢、股、樓投資、理財等範疇，並於首二季陸續上架，未成訂戶的朋友可以試閱價10元/月，便可無限瀏覽電子書架、《香港經濟日報》及《置業家居周刊》電子版。訂閱請按此。

...