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定存息率懶人包 第1季尾班車速食10.9厘

研究報告 16:08 2023/03/21

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第1季即將完結，各大銀行的定存優惠期快將截止（近期推出的定存優惠期大都於3月31日截止），下文將歸納各大銀行最新優惠計劃，助「食息一族」運籌帷幄。

專訪「英SIR」黃國英 談港股「局部牛市」【下一頁

兩大超短息之選

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7日高息之選為恒生銀行。恒生銀行優卓理財及優越理財客戶以外幣兌換成港元進行定存，即可享有優惠。年利率10.9厘，但只提供7日存款期，以存款10萬元計算，可獲利息209元。

而單筆兌換金額上限為港元200萬或其等值。假設存200萬元，預計7天賺約4,180元。

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另一高厘之選為星展，息率10厘，須為「豐盛理財客戶」並透過分行客戶經理：1.認購結構性投資產品單筆交易達50萬元；2.再存入相同金額的新資金（即最少50萬元）。最低存款額50萬，最高500萬。如存入最低門檻的50萬元，7天收利息958.9元。

速食之選

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定存期限拉長至1個月的話，最高息為虛擬銀行Mox Bank，10厘息，其優點是門檻低，1元即可開戶，在存款上限5萬元的情況下，1個月可收417元。

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傳統銀行的話，可選中國銀行，息率4.8厘，最低存款額1萬，最高存款額10萬。1個月收400元。

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2個月定存方面，年利率最高的是東亞銀行。東亞為其全數碼綜合戶口「BEA GOAL」推出定存優惠，全新「BEA GOAL」客户開立2個月港元定存，年利率6.8厘，起存額為1,000元，最多2萬元。以存額2萬元計，2個月可賺227元利息。

中期息之選

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3個月定存期銀行可留意平安壹賬通銀行，息率6厘，全新客戶開戶並設立定存戶口即可享有優惠。開戶最低金額100元，最高金額8.8萬元。以存5萬元計算，3個月獲750元。

……更多內容，用戶請登入。

編輯：陳文政

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撰文 : 陳文政 Money Times

欄名 : 券商有路捉

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