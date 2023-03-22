  • 25°C
香港時間 : 2023322日 (週三) 11:30
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 美國大選 疫苗 中美關係 新盤
趨勢

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

數字中國迎來經濟契機（第二版）

研究報告 11:02 2023/03/22

分享：

分享：

「數字中國」加速建設，當中迎來經濟契機。財通證券研究報告認為「數字中國」會成為下一個成長主賽道，基於五大原因，包括政策強、經濟重、市值大、鏈條長和標的多 。

    點擊圖片放大
    +6
    +5

1、 政策強︰ 「碳中和」與「數字中國」為2020年以來中國兩大重要戰略。

2020年至今中國從頂層設計上全方位支援數字中國建設。

 

i.政策層面

《 關於構建更加完善的要素市場化配置體制機制的意見 》 首次將數據納入生產要素範疇 《 「十四五」規劃和2035年遠景目標綱要 》 中單列一篇部署數字中國建設。

此後《 關於構建數據基礎制度更好發揮數據要素作用的意見 》 數據二十條 、《 數字中國建設整體布局規劃》等頂層設計接踵而至 。

 

ii. 執行決心上

數字中國建設工作將作為有關黨政領導幹部的考核指標。

 

iii.機構設置上

2023年3月7日，根據國務院關於提請審議國務院機構改革方案的議案，擬組建國家數據局，或為未來中國數位化建設的具體執行機構。

 

《2023年電子書系列》層出不窮
新書出爐：2023年hket 35周年 10大電子書系列，內容涵蓋股樓、中美政經形勢、股、樓投資、理財等範疇，並於首二季陸續上架，未成訂戶的朋友可以試閱價10元/月，便可無限瀏覽電子書架、《香港經濟日報》及《置業家居周刊》電子版。訂閱請按此

 

...

撰文 : 葉麗雯

欄名 : 券商有路捉

最新專欄文章

瑞信危機 千三億債化灰 券商看金價創新高
今日
瑞信危機 千三億債化灰 券商看金價創新高
定存息率懶人包 第1季尾班車速食10.9厘
今日
定存息率懶人包 第1季尾班車速食10.9厘
賽馬娘閃耀進軍內地 手遊股「跑出」？（附券商目標價）
今日
賽馬娘閃耀進軍內地 手遊股「跑出」？（附券商目標價）
價格戰累汽車股 4月成停戰關鍵
2023/03/20
價格戰累汽車股 4月成停戰關鍵
券商3招教揀國企改革股
2023/03/19
券商3招教揀國企改革股
宏觀分析 大行報告 中國市場 財政政策 經濟數據表現 新能源 經濟 指數 板塊 中國

上一篇文章

復常趨勢 港寫字樓復現正吸納量（第二版）

下一篇文章

定存息率懶人包 第1季尾班車速食10.9厘
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

SVB+瑞信風暴 鮑威爾會屈服嗎？（第二版）
SVB+瑞信風暴 鮑威爾會屈服嗎？（第二版）
復常趨勢 港寫字樓復現正吸納量（第二版）
復常趨勢 港寫字樓復現正吸納量（第二版）
國泰君安：房價反彈強 政策正面 內房可趁低吸納
國泰君安：房價反彈強 政策正面 內房可趁低吸納
定存息率懶人包 第1季尾班車速食10.9厘
定存息率懶人包 第1季尾班車速食10.9厘
收息重磅股 「三桶油」平均收息10.5厘
收息重磅股 「三桶油」平均收息10.5厘
瑞信風險敞口 花旗：友邦股價跌幅已超實際風險（持續更新）
瑞信風險敞口 花旗：友邦股價跌幅已超實際風險（持續更新）