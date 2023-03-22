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數字經濟火熱 握契機躺着賺（第三版）

研究報告 18:22 2023/03/22

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「數字中國」加速建設，當中迎來經濟契機。財通證券研究報告認為「數字中國」會成為下一個成長主賽道，基於五大原因，包括政策強、經濟重、市值大、鏈條長和標的多 。

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1、 政策強︰ 「碳中和」與「數字中國」為2020年以來中國兩大重要戰略。

2020年至今中國從頂層設計上全方位支援數字中國建設。

 

i.政策層面

《 關於構建更加完善的要素市場化配置體制機制的意見 》 首次將數據納入生產要素範疇 《 「十四五」規劃和2035年遠景目標綱要 》 中單列一篇部署數字中國建設。

此後《 關於構建數據基礎制度更好發揮數據要素作用的意見 》 數據二十條 、《 數字中國建設整體布局規劃》等頂層設計接踵而至 。

 

ii. 執行決心上

數字中國建設工作將作為有關黨政領導幹部的考核指標。

 

iii.機構設置上

2023年3月7日，根據國務院關於提請審議國務院機構改革方案的議案，擬組建國家數據局，或為未來中國數位化建設的具體執行機構。

 

《2023年電子書系列》層出不窮
新書出爐：2023年hket 35周年 10大電子書系列，內容涵蓋股樓、中美政經形勢、股、樓投資、理財等範疇，並於首二季陸續上架，未成訂戶的朋友可以試閱價10元/月，便可無限瀏覽電子書架、《香港經濟日報》及《置業家居周刊》電子版。訂閱請按此

 

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撰文 : 葉麗雯

欄名 : 券商有路捉

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