普徠仕：美經濟數據仍是關鍵

美國聯儲局將於香港時間3月23日大約上午2時公布議息結果，而面對金融市場先後出現美國矽谷銀行爆煲，以及瑞信危機等事件，美國投資管理機構普徠仕的亞太區多元資產解決方案主管Thomas Poullaouec預料，市場在未來幾個月將較為波動。

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Thomas及其團隊對美國市場方面的展望如下：

由於央行收緊政策有見頂迹象 （點擊圖片放大） ，市場在今年開局表現理想，惟隨着強勢數據令市場對未來加息路徑的預期上升，樂觀情緒迅速減退。

，市場在今年開局表現理想，惟隨着強勢數據令市場對未來加息路徑的預期上升，樂觀情緒迅速減退。 聯儲局在過去一年已加息450個基點（註：1個基點=0.01厘），並希望通過滯後效應幫助他們達到接近2%的通脹目標，但若經濟數據持續強勢，聯儲局或會難以應對，並需要進一步收緊政策。

市場在未來幾個月將較為波動，因為投資者將對每項數據仔細推敲，希望經濟數據足夠負面，令聯儲局官員停止加息，但又不至於反映經濟即將出現硬着陸。

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日或改超寬鬆政策

至於作為投資市場「平錢」來源的日圓，Thomas及其團隊的展望如下......

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（詳細分析更新中）

報告來源：普徠仕

編輯：蕭悅潾

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