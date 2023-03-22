普徠仕：美經濟數據仍是關鍵

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SVB+瑞信風暴 鮑威爾會屈服嗎？（第二版）
美國聯儲局將於香港時間3月23日大約上午2時公布議息結果，而面對金融市場先後出現美國矽谷銀行爆煲，以及瑞信危機等事件，美國投資管理機構普徠仕的亞太區多元資產解決方案主管Thomas Poullaouec預料，市場在未來幾個月將較為波動。
Thomas及其團隊對美國市場方面的展望如下：
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日或改超寬鬆政策
至於作為投資市場「平錢」來源的日圓，Thomas及其團隊的展望如下......
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（詳細分析更新中）
報告來源：普徠仕
編輯：蕭悅潾
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計劃詳情
撰文 : Thomas Poullaouec 普徠仕亞太區多元資產解決方案主管
欄名 : 名家看法