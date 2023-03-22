  • 25°C
香港時間 : 2023322日 (週三) 15:13
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 美國大選 疫苗 中美關係 新盤
趨勢

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

波動市未完 普徠仕：高配置4類股票（第二版）

研究報告 13:31 2023/03/22

分享：

分享：

本文第一版提及，普徠仕亞太區多元資產解決方案主管Thomas Poullaouec及其團隊，對美國、日本未來貨幣政策相關的看法。至於在這些觀點，又有甚麼投資部署呢？

Thomas Poullaouec及其團隊建議，股票方面：

  • 對中國在短期內復常具信心，繼續增加對中國的偏高配置；
  • 日本股票估值具吸引力，原因是其相對標準普爾 500 指數的折讓較過往高，因此我們對日本股票的配置開始調升至偏高水平；
  • 維持對其他具吸引力估值的領域的較高配置，包括美國小型股票和亞洲市場。

在固定收益方面......

－－－－－－－－－－－－－－－－－－

【第一版刊於3月22日 01：06】

【第一版題為：普徠仕：美經濟數據仍關鍵】

美國聯儲局將於香港時間3月23日大約上午2時公布議息結果，而面對金融市場先後出現美國矽谷銀行爆煲，以及瑞信危機等事件，美國投資管理機構普徠仕的亞太區多元資產解決方案主管Thomas Poullaouec預料，市場在未來幾個月將較為波動。

    點擊圖片放大
    +2

Thomas及其團隊對美國市場方面的展望如下：

  • 由於央行收緊政策有見頂迹象（點擊圖片放大），市場在今年開局表現理想，惟隨着強勢數據令市場對未來加息路徑的預期上升，樂觀情緒迅速減退。
  • 聯儲局在過去一年已加息450個基點（註：1個基點=0.01厘），並希望通過滯後效應幫助他們達到接近2%的通脹目標，但若經濟數據持續強勢，聯儲局或會難以應對，並需要進一步收緊政策。
  • 市場在未來幾個月將較為波動，因為投資者將對每項數據仔細推敲，希望經濟數據足夠負面，令聯儲局官員停止加息，但又不至於反映經濟即將出現硬着陸。

（請點擊圖片放大）

    點擊圖片放大

（請點擊圖片放大）

日或改超寬鬆政策

至於作為投資市場「平錢」來源的日圓，Thomas及其團隊的展望如下......

......欲更詳盡分析，訂戶可登入繼續瀏覽。

（詳細分析更新中）

報告來源：普徠仕

編輯：蕭悅潾

延伸閱讀：普徠仕：增中國股票配置 提升投資回報潛力

★★《2023年電子書系列》層出不窮 ★★

新書出爐：2023年hket 35周年 10大電子書系列，內容涵蓋股樓、中美政經形勢、股、樓投資、理財等範疇，並於首二季陸續上架，未成訂戶的朋友可以試閱價10元/月，便可無限瀏覽電子書架、《香港經濟日報》及《置業家居周刊》電子版。訂閱請按此

...

撰文 : Thomas Poullaouec 普徠仕亞太區多元資產解決方案主管

欄名 : 名家看法

相關文章

普徠仕：增中國股票配置 提升投資回報潛力
2023/03/21
普徠仕：增中國股票配置 提升投資回報潛力

你可能感興趣

普徠仕：增中國股票配置 提升投資回報潛力
19:00 2023/03/21
普徠仕：增中國股票配置 提升投資回報潛力

最新專欄文章

美陷流動性風險 李迅雷3方面解構加息路徑
今日
美陷流動性風險 李迅雷3方面解構加息路徑
港股萬九崖邊站 洪灝：瑞信沒了 風險還在
2023/03/20
港股萬九崖邊站 洪灝：瑞信沒了 風險還在
瑞銀彭燕燕：料全年社會零售增長預測近7%
2023/03/18
瑞銀彭燕燕：料全年社會零售增長預測近7%
瑞信董事長叫「雷曼」 洪灝評瑞信事件
2023/03/17
瑞信董事長叫「雷曼」 洪灝評瑞信事件
任澤平：美聯儲為矽銀儲戶兜底
2023/03/16
任澤平：美聯儲為矽銀儲戶兜底
美國聯儲局 日本央行 日圓 通脹 加息 議息 新興市場 亞洲市場 貨幣政策

上一篇文章

賽馬娘閃耀進軍內地 手遊股「跑出」？（附券商目標價）

下一篇文章

定存息率懶人包 第1季尾班車速食10.9厘
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

瑞信風險敞口 花旗：友邦股價跌幅已超實際風險（持續更新）
瑞信風險敞口 花旗：友邦股價跌幅已超實際風險（持續更新）
定存息率懶人包 第1季尾班車速食10.9厘
定存息率懶人包 第1季尾班車速食10.9厘
收息重磅股 「三桶油」平均收息10.5厘
收息重磅股 「三桶油」平均收息10.5厘
復常趨勢 港寫字樓復現正吸納量（第二版）
復常趨勢 港寫字樓復現正吸納量（第二版）
SVB+瑞信風暴 鮑威爾會屈服嗎？（第二版）
SVB+瑞信風暴 鮑威爾會屈服嗎？（第二版）
國泰君安：房價反彈強 政策正面 內房可趁低吸納
國泰君安：房價反彈強 政策正面 內房可趁低吸納