賽馬娘閃耀進軍內地 手遊股「跑出」？（附券商目標價）

國家新聞出版署發布今年3月進口網絡遊戲審批信息，共27款遊戲獲批。券商普遍認為，當局加快批出進口遊戲版號，證明手遊行業的監管環境更加良性，有助行業進一步復甦。

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

是次獲批遊戲版號包括騰訊（00700）的《莊園合合》、網易（09999）的《勁舞團：全民排隊》、嗶哩嗶哩（09626）的《閃耀！優俊少女》（即熱門手遊《賽馬娘》之國服版）﹐而心動網絡 （02400） 旗下兩款遊戲《畫中世界》及《傳說法師》亦獲批。

騰訊及網易繼1月及2月批出國產網絡遊戲版號後，連續第3個月有遊戲獲批。不過，3月公布的批號數量較上月的87款下跌。

監管環境放寬

花旗表示，雖然此次獲批版號數量較少，但較去年12月底相比，今次進口遊戲相對較早獲批，而且時間在「兩會」之後，意味內地對外國遊戲的監管政策更為寬鬆，支持綫上遊戲行業未來更健康和正常發展。該行預計，今年還會有2至3批進口遊戲，令進口遊戲總數升至100至120款。

該行對大型開發商或發行商此次獲批看法相當正面，尤其是嗶哩嗶哩的《閃耀！優俊少女》，因為該款遊戲在全球而言是一款現象級的ACG手遊。

瑞銀亦對此次加快批出版號感到正面，並引述嗶哩嗶哩管理層在全年業績上指，《閃耀！優俊少女》已基本準備就緒，應能在收到版號後的一個月內推出市場。該行認為，該款遊戲將能很好地把握五一黃金周和學校暑假的時機，保守估計，該遊戲年總收入將為10億元（人民幣‧下同）以上，對公司......

；

★★《2023年電子書系列》層出不窮 ★★

新書出爐：2023年hket 35周年 10大電子書系列，內容涵蓋股樓、中美政經形勢、股、樓投資、理財等範疇，並於首二季陸續上架，未成訂戶的朋友可以試閱價10元/月，便可無限瀏覽電子書架、《香港經濟日報》及《置業家居周刊》電子版。訂閱請按此。

...