二手獲利比率反彈 樓價止跌回升

樓市交投氣氛造好，促使樓價由去年第四季的低位攀升，雖然暫未失復反地，升穿去年樓價下跌15%的裂口，但漸見回勇勢頭，近月二手高價新交亦再度出現，據代理資料顯示，上月私樓獲利比率創近4個月高位，可見樓價逐漸由谷底反彈。

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