二手獲利比率反彈 樓價止跌回升 地產 12:00 2023/03/22 分享： 分享： 樓市交投氣氛造好，促使樓價由去年第四季的低位攀升，雖然暫未失復反地，升穿去年樓價下跌15%的裂口，但漸見回勇勢頭，近月二手高價新交亦再度出現，據代理資料顯示，上月私樓獲利比率創近4個月高位，可見樓價逐漸由谷底反彈。 ... 【全新訂戶限定】$10訂閱指定計劃，即可飽覽三大頻道及電子書系列！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 欄名 : 樓市分析 相關文章 樓價升幅收窄 2023/03/13 樓價升幅收窄 新盤延推+落成高峰 樓價怎麼走? 2023/03/03 新盤延推+落成高峰 樓價怎麼走? 首季樓價彈半成 全年看升機會高 2023/03/21 首季樓價彈半成 全年看升機會高 你可能感興趣 樓價升幅收窄 01:00 2023/03/13 樓價升幅收窄 新盤延推+落成高峰 樓價怎麼走? 14:00 2023/03/03 新盤延推+落成高峰 樓價怎麼走? 首季樓價彈半成 全年看升機會高 20:40 2023/03/21 首季樓價彈半成 全年看升機會高 最新專欄文章 首季樓價彈半成 全年看升機會高 2023/03/21 首季樓價彈半成 全年看升機會高 奢侈品品牌擴充 為甲廈注入新動力 2023/03/20 奢侈品品牌擴充 為甲廈注入新動力 2023年樓市復甦 中細價新盤先行 2023/03/17 2023年樓市復甦 中細價新盤先行 3大因素困擾 二手交投短期難再升 2023/03/16 3大因素困擾 二手交投短期難再升 內地買家比例增 樓市增添新動力 2023/03/15 內地買家比例增 樓市增添新動力 一手市場 樓價 CCL 南豐廣場 加息 二手市場 元朗