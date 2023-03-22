  • 26°C
香港時間 : 2023322日 (週三) 12:26
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 美國大選 疫苗 中美關係 新盤
趨勢

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

二手獲利比率反彈 樓價止跌回升

地產 12:00 2023/03/22

分享：

分享：

樓市交投氣氛造好，促使樓價由去年第四季的低位攀升，雖然暫未失復反地，升穿去年樓價下跌15%的裂口，但漸見回勇勢頭，近月二手高價新交亦再度出現，據代理資料顯示，上月私樓獲利比率創近4個月高位，可見樓價逐漸由谷底反彈。

...

欄名 : 樓市分析

相關文章

樓價升幅收窄
2023/03/13
樓價升幅收窄
新盤延推+落成高峰 樓價怎麼走?
2023/03/03
新盤延推+落成高峰 樓價怎麼走?
首季樓價彈半成 全年看升機會高
2023/03/21
首季樓價彈半成 全年看升機會高

你可能感興趣

樓價升幅收窄
01:00 2023/03/13
樓價升幅收窄
新盤延推+落成高峰 樓價怎麼走?
14:00 2023/03/03
新盤延推+落成高峰 樓價怎麼走?
首季樓價彈半成 全年看升機會高
20:40 2023/03/21
首季樓價彈半成 全年看升機會高

最新專欄文章

首季樓價彈半成 全年看升機會高
2023/03/21
首季樓價彈半成 全年看升機會高
奢侈品品牌擴充 為甲廈注入新動力
2023/03/20
奢侈品品牌擴充 為甲廈注入新動力
2023年樓市復甦 中細價新盤先行
2023/03/17
2023年樓市復甦 中細價新盤先行
3大因素困擾 二手交投短期難再升
2023/03/16
3大因素困擾 二手交投短期難再升
內地買家比例增 樓市增添新動力
2023/03/15
內地買家比例增 樓市增添新動力
一手市場 樓價 CCL 南豐廣場 加息 二手市場 元朗

下一篇文章

瑞信AT1債券變廢紙 債券先生李永權：瑞士央行夾硬來
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

強迫烏克蘭割地 無助達至和平
強迫烏克蘭割地 無助達至和平
美國通脹按月升 洪灝：押注減息是綁架聯儲局
美國通脹按月升 洪灝：押注減息是綁架聯儲局
AT1債強行清零 為何手尾長？
AT1債強行清零 為何手尾長？
3月議息會議來襲 鮑威爾會防風險還是抗通脹？
3月議息會議來襲 鮑威爾會防風險還是抗通脹？
【通脹偵察站】美國2月二手樓銷售量錄得2年半以來最大升幅（持續更新）
【通脹偵察站】美國2月二手樓銷售量錄得2年半以來最大升幅（持續更新）
瑞信AT1債券變廢紙 債券先生李永權：瑞士央行夾硬來
瑞信AT1債券變廢紙 債券先生李永權：瑞士央行夾硬來