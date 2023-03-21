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AT1債強行清零 為何手尾長？

國際 21:50 2023/03/21

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震撼環球金融市場的瑞士信貸集團（Credit Suisse）危機，在瑞銀（UBS）出手之後暫時受控，卻不意味危機完全解除。

...

撰文 : 林建忠

欄名 : 國金札記

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