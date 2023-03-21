AT1債強行清零 為何手尾長？ 國際 21:50 2023/03/21 分享： 分享： 震撼環球金融市場的瑞士信貸集團（Credit Suisse）危機，在瑞銀（UBS）出手之後暫時受控，卻不意味危機完全解除。 ... 【全新訂戶限定】$10訂閱指定計劃，即可飽覽三大頻道及電子書系列！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 撰文 : 林建忠 欄名 : 國金札記 相關文章 強迫烏克蘭割地 無助達至和平 2023/03/20 強迫烏克蘭割地 無助達至和平 從矽谷銀行爆煲 看為何日本不肯加息 2023/03/19 從矽谷銀行爆煲 看為何日本不肯加息 英國預算案 劍指人手荒 2023/03/16 英國預算案 劍指人手荒 英兒童性別認同診所調查觸目驚心 記者著書記錄籲反思 2023/03/17 英兒童性別認同診所調查觸目驚心 記者著書記錄籲反思 矽谷銀行出事 特朗普之過？ 2023/03/15 矽谷銀行出事 特朗普之過？ 你可能感興趣 強迫烏克蘭割地 無助達至和平 21:58 2023/03/20 強迫烏克蘭割地 無助達至和平 從矽谷銀行爆煲 看為何日本不肯加息 23:02 2023/03/19 從矽谷銀行爆煲 看為何日本不肯加息 英國預算案 劍指人手荒 22:10 2023/03/16 英國預算案 劍指人手荒 最新專欄文章 國金札記 - 中俄首腦峰會 烏終戰現曙光 今日 中俄首腦峰會 烏終戰現曙光 強迫烏克蘭割地 無助達至和平 2023/03/20 強迫烏克蘭割地 無助達至和平 從矽谷銀行爆煲 看日本為何不肯加息 2023/03/20 從矽谷銀行爆煲 看日本為何不肯加息 國金札記 - 英國預算案 劍指人手荒 2023/03/17 英國預算案 劍指人手荒 國金札記 - 矽谷銀行出事 特朗普之過？ 2023/03/16 矽谷銀行出事 特朗普之過？ 風險管理 瑞銀 歐洲 英國 歐洲央行 英倫銀行 銀行