政府補貼車價 吉利加速增長 財金專欄 2023/03/22 分享： 分享： 港股昨日一如預期反彈，但日升日跌規律即將被打破，短期內或會出現急升急跌走勢，讀者入市要小心。但業績復甦股具留意價值，吉利汽車（00175）今年業績有望真正恢復增長，未來盈利複合增長超過20%，因為受惠 ... 【全新訂戶限定】$10訂閱指定計劃，即可飽覽三大頻道及電子書系列！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 撰文 : 余少文 欄名 : 中字股實力談 最新專欄文章 中字股實力談 - 港股待破格局 春分還是降準後？（第四版） 2023/03/21 港股待破格局 春分還是降準後？（第四版） 中字股實力談 - 國策撑物流業 中通快遞強勢 2023/03/21 國策撑物流業 中通快遞強勢 中字股實力談 - 港股死守19000 好友反攻春分正合時（第四版） 2023/03/20 港股死守19000 好友反攻春分正合時（第四版） 中字股實力談 - 贛鋒估值低 短綫走一轉 2023/03/18 贛鋒估值低 短綫走一轉 中字股實力談 - 港股反轉呈加速玩法 人行降準撑起大市（第五版） 2023/03/17 港股反轉呈加速玩法 人行降準撑起大市（第五版） 每股盈利 每股派息 每股資產淨值 市盈率 市帳率 新能源汽車銷量 補貼 吉利汽車（00175） 新能源 人民幣