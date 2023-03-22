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政府補貼車價 吉利加速增長

財金專欄 2023/03/22

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港股昨日一如預期反彈，但日升日跌規律即將被打破，短期內或會出現急升急跌走勢，讀者入市要小心。但業績復甦股具留意價值，吉利汽車（00175）今年業績有望真正恢復增長，未來盈利複合增長超過20%，因為受惠

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撰文 : 余少文

欄名 : 中字股實力談

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